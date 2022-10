Titelverteidiger Kiel macht's deutlich - Dresden wirft Minden raus

Am Donnerstagabend wurden vier weitere Achtelfinal-Tickets für den DHB-Pokal vergeben. Einem Zweitligisten gelang der große Wurf.

Zweitligist HC Elbflorenz hat eine dieser Pokal-Geschichten geschrieben und Bundesligist GWD Minden in der 2. Runde aus dem Wettbewerb geworfen. Während die Freude in Dresden nach dem knappen 25:24-Zittersieg nicht größer sein könnte, erlitten die Nordrhein-Westfalen den nächsten Dämpfer: In der Liga sind sie nach sieben Spielen das einzige Team, das noch ohne einen einzigen Punkt dasteht. Und nun auch noch das Pokal-Aus.

Neben dem HC Elbflorenz kämpfte mit dem 1. VfL Potsdam am Donnerstagabend ein weiterer Zweitligist ums Weiterkommen - allerdings vergebens. Cupverteidiger THW Kiel setzte sich am Ende sicher mit 38:23 durch und spazierte locker und leicht ins Achtelfinale. Vor 2050 Zuschauern in der ausverkauften MBS Arena war Karl Wallinius (6) in der vor allem nach der Pause zunehmend einseitigen Begegnung der erfolgreichste Werfer der favorisierten Zebras. Auf Seiten der wackeren Gastgeber, die eine Halbzeit gut dagegenhielten, trafen Max Christoph Beneke (6) und Karl Roosna (5) am besten.

In ihren Bundesliga-Duellen wussten der TSV Hannover-Burgdorf (26:20 gegen den TVB 1898 Stuttgart) und der Bergische HC (32:26) den Heimvorteil zum Weiterkommen zu nutzen.