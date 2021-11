Titelträger Wolfsburg empfängt Sand - FC Bayern in Jena

Am Sonntagabend wurde das Pokal-Viertelfinale der Frauen ausgelost: Titelverteidiger Wolfsburg empfängt den SC Sand, die Bayern reisen nach Jena.

In der Runde der letzten Acht stehen im DFB-Pokal der Frauen sieben Bundesligisten - der einzige verbliebene Zweitligist SV Henstedt-Ulzburg misst sich im Heimspiel mit dem 1. FFC Turbine Potsdam. Auf seinem Weg ins Viertelfinale besiegte der Zweitligist die SpVgg Herne-Horsthausen (13:0), den Rostocker FC (7:0) und die Sportfreunde Siegen (9:0).

Die Pokal-Titelverteidigerinnen aus Wolfsburg, die sich im letztjährigen Finale knapp gegen Eintracht Frankfurt (1:0 n.V.) durchsetzen, treffen auf den SC and, derzeit Tabellenletzter der Bundesliga.

Der aktuelle Spitzenreiter der Liga, die Frauen des FC Bayern, müssen auswärts antreten. Der Meister tritt beim FC Carl Zeiss Jena an.

Ausgelost wurde das Viertelfinale von kicker-Kolumnistin Verena Schweers, als Spielerin selbst dreimalige Pokal-Siegerin mit dem VfL Wolfsburg (2013, 2015, 2016). Ausgetragen werden die vier Partien am 1. und 2. März 2022, das Finale findet am 28. Mai 2022 im Rhein-Energie-Stadion in Köln statt.

Das Viertelfinale im DFB-Pokal der Frauen im Überblick