Titelrennen wird enger: SGV Freiberg und Stuttgarter Kickers sind jetzt punktgleich

Weil der SGV Freiberg im Gegensatz zu den Stuttgarter Kickers zu Hause nur ein Unentschieden erreichte, ist der Kampf um Platz eins noch ein Stück enger geworden. Ereignisse in der 3. Liga haben indes eine Kettenreaktion ausgelöst, die neues Feuer in den Abstiegskampf bringt.

Drei Spieltage vor Saisonende ist der Titelkampf noch ein Stück enger geworden, da die Stuttgarter Kickers ihr Heimspiel gegen den FV Lörrach-Brombach gewannen (3:0), Primus SGV Freiberg aber nur 0:0 gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen spielte.

Für die Kickers war ein Straucheln ausgerechnet gegen das abgeschlagene Schlusslicht FV Lörrach-Brombach natürlich indiskutabel. Und die Blauen hielten Wort, wenn auch ohne großen Glanz. Colic setzte mit einem Drehschuss in der 10. Minute die erste Duftmarke, doch der Ball ging knapp drüber. Rund eine Viertelstunde später klatschte ein Dicklhuber-Distanzschuss an die Latte. Kurz vor der Pause wurde der Stuttgarter Torjäger im Strafraum gefoult. Dicklhuber nahm sich den Ball, doch scheiterte mit seinem Elfmeter an Torwart Lüchinger, der auch den Nachschuss von Baroudi stark parierte.

Die zweite Hälfte war knapp fünf Minuten alt, da hätten die Gäste die Partie beinahe auf den Kopf gestellt, doch ein Schuss aus fünf Metern ging hauchdünn drüber. Die Hausherren waren dennoch überlegen und kombinierten sich in der 56. Minute schnell durch die Lörracher Abwehr. Colic legte für den zur Pause gekommenen Tunjic auf, der die Stuttgarter in Führung brachte. Auch wenn dieser Treffer ein Brustlöser war, mit dem FVLB war weiterhin zu rechnen. Castellucci musste sich in der 64. Minute mächtig strecken, um einen gegnerischen Kopfball zu entschärfen. Mit einem satten Schuss ins Eck beruhigte Tunjic in der 71. Minute die Kickers-Nerven. Noch sehenswerter war das 3:0, Riedinger brachte in der 87. Minute einen Fallrückzieher im Tor unter.

Neue Hoffnung auf den Klassenerhalt

Da aus der 3. Liga kein Südwest-Team absteigt, hat sich eine Kettenreaktion in Gang gesetzt, die für die Oberliga zur Folge hat, dass der 14. Platz nun die Rettung bedeutet. In den Abstiegskampf ist dadurch plötzlich wieder mächtig Dramatik gekommen. Sollte der Tabellenzweite der Oberliga in der Relegation erfolgreich sein, würde ein weiterer Abstiegsplatz wegfallen.

Am Samstag legte hier der Freiburger FC vor, der nach torloser erster Halbzeit beim FV Ravensburg noch ein 4:0 heraus schoss. Fries (52./69.) und Mourad (54./75.) wechselten sich mit dem Toreschießen ab.

So gut wie gerettet ist der SSV Reutlingen, der den 1. FC Bruchsal mit 6:0 nach Hause schickte und damit neun Punkte Vorsprung auf Platz 15 aufgebaut hat. In der 6. Minute passte Lübke von der Grundlinie in den Strafraum, Kuengienda schloss platziert ab. Per Kopf gab Djermanovic fünf Zeigerumdrehungen später eine erste Kostprobe seines Torriechers ab. Es dauerte bis zur 61. Minute, ehe Djermanovic erneut effektiv köpfte, dieses Mal servierte ihm Kuengienda den Ball maßgeschneidert. In der 72. Minute landete erneut ein Kopfball des 21-Jährigen im Netz, ehe er in Minute 75 per Fuß traf. Das halbe Dutzend voll machte Krajinovic in der 81. Minute aus kurzer Distanz.

Die Sportfreunde Dorfmerkingen halten den Druck von unten hoch, ließen sich gegen den FC Rielasingen-Arlen auch durch die kalte Dusche durch Ibrahimi kurz vor der Pause nicht schocken, sondern blieben geduldig und bogen durch Gallego Vazquez (76.) und Nietzer (87.) die Partie. Der SV Linx muss sich damit hinter Dorfmerkingen einreihen, da sich der SVL zu Hause gegen die Sport-Union Neckarslum nach 1:0 durch Martin (10.) noch zwei Gegentreffer einhandelte. Pander (14.) und Albert (88.) schossen Neckarsulm zum Sieg. Im späten Spiel des Nachmittags besiegte die Reserve des FC Astoria Walldorf den 1. Göppinger SV mit 2:0 und ist auf zwei Punkte am Freiburger FC dran.

Alle Rechenspiele haben sich indes nach derzeitigem Stand für den TSV Ilshofen erledigt, der nach dem 1:4 bei der TSG Backnang nun elf Zähler Rückstand auf das rettende Ufer aufweist, was nicht mehr zu tilgen ist.