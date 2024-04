Titellose Saison nimmt Formen an: Schmidt hat wohl zwei Chancen

Roger Schmidt war mit der Leistung seiner Mannschaft in Marseille zufrieden, ausgeschieden ist Benfica in der Europa League trotzdem. Jetzt bleiben dem Trainer noch fünf Spiele für zwei Optionen.

Er ist der Trainer, der den portugiesischen Rekordmeister in der vergangenen Saison zum ersten Titel seit 2019 führte, doch davon hat Roger Schmidt bei Benfica aktuell nicht mehr viel. Die Rückschläge reißen einfach nicht ab, die damit verbundene Unzufriedenheit erst recht nicht.

"Ich muss mich nicht rechtfertigen", erklärte der 57-Jährige nach Benficas Aus im Elfmeterschießen im Europa-League-Viertelfinale gegen Olympique Marseille gegenüber Sport TV+. Er habe seine Mannschaft phasenweise als bessere gesehen, so der ehemalige Trainer von Bayer Leverkusen, der allerdings offen ihre Chancenverwertung bemängelte.

Die Mourinho-Gerüchte sprechen Bände

Wie es in ihr aussieht, ist von außen schwer einzusehen, große Teile des Anhangs weiß Schmidt jedoch kaum noch hinter sich. Unlängst war er von den Rängen mit Gegenständen beworfen worden - er warf auch zurück -, speziell seine Spielphilosophie, die offensive Herangehensweise mit riskantem Pressing, wird zunehmend in Frage gestellt.

Passend dazu kursierten zuletzt vom Verein dementierte Gerüchte, der aktuell vereinslose José Mourinho könnte Schmidt zeitnah beerben. Ausgerechnet "The special one", dessen Spielphilosophie Schmidts alles andere als gleicht. Mourinho war 2000, als Nachfolger von Jupp Heynckes, schon einmal kurzzeitig Benfica-Trainer gewesen.

Überzeugung oder Silberware: Schmidt bleiben zwei Chancen

Nahezu wöchentlich deutet aktuell immer weniger darauf hin, dass Schmidt seinen noch bis 2026 gültigen Vertrag erfüllen wird. Die Entscheidung, wie es weitergeht, liegt in erster Linie bei Benfica-Präsident Rui Costa, der zuletzt etwas auf Zeit zu spielen schien. Doch mit der nächsten geplatzten Titelchance - im Pokal-Halbfinale war Benfica vor zwei Wochen an Erzrivale Sporting gescheitert - steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein sichtlich entnervter Schmidt vorzeitig gehen muss.

Im bekannten portugiesischen Fußball-Blatt A Bola stand nach dem Aus gegen Marseille zwar geschrieben, dass der verpasste EL-Titel nichts am Wesentlichen ändere. Weil es thematisch mehr um Schmidts Fußball gehe, der Costa und Co. in puncto Nachhaltigkeit überzeugen muss. Dafür bleiben ihm jetzt aber nur noch fünf Spieltage. Natürlich auch für seine zweite Chance, die sieben Punkte Rückstand auf Sporting aufzuholen. Mit einem Meistertrainer hat man wahrscheinlich mehr Geduld.