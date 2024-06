Titellose Saison mit Bayern: Warum Laimer keinen Hangover befürchtet

Seine erste Saison beim FC Bayern München schloss Konrad Laimer ohne Titel ab. Auf die EM in Deutschland soll das keinen Einfluss haben.

Aus Düsseldorf berichtet Nikolaus Fink

Wenige Stunden müssen sich Konrad Laimer und Co. noch gedulden, bis die Europameisterschaft in Deutschland auch für das österreichische Nationalteam so richtig losgeht. Nach langen Tagen der Vorbereitung in Berlin übersiedelte der ÖFB-Tross am Sonntagnachmittag nach Düsseldorf, wo am Montag das EM-Auftaktspiel gegen Frankreich (21 Uhr, LIVE! bei kicker) ansteht. Dann wolle man das "Kribbeln", wie Laimer bei der Pressekonferenz rund 24 Stunden vor Anpfiff erklärte, in einen starken Auftritt ummünzen.

Nach einer enttäuschenden Saison mit dem FC Bayern München ist Laimer bestrebt, die Spielzeit einigermaßen versöhnlich abzuschließen. "Natürlich hatten wir eine Saison mit vielen Ups and Downs, die nicht zufriedenstellend war", blickte der 27-Jährige auf die vergangenen Monate zurück. Zusätzlicher Ansporn sei das titellose Jahr beim deutschen Rekordmeister aber nicht, denn: "Ich bin ein Typ, der sowieso immer gewinnen will."

"Dann könnten wir lange reden"

Gegen die Equipe Tricolore könne dies nur mit einer "außergewöhnlichen Leistung" gelingen. "Frankreich hat so einen guten Kader, so viele gute individuelle Spieler. Wenn man alle aufzählen und über ihre ganzen Stärken reden würde, dann könnten wir lange reden", erklärte Laimer. "Um das geht es gar nicht. Es geht darum, den Fußball zu spielen, den wir spielen wollen." Dann könne Österreich jeder Mannschaft wehtun. Selbst den Franzosen.

Dass sich die Mannschaft von Didier Deschamps im Vorfeld der Partie hauptsächlich mit der politischen Lage im eigenen Land befasste, war für Laimer nicht einmal eine Randnotiz. Zu groß ist die Vorfreude auf die EM. "Wir haben uns so lange darauf vorbereitet. Man spürt einfach, dass eine EURO etwas Besonderes ist für das eigene Land", sagte der Mittelfeldmann, der die ÖFB-Elf am Montag als Kapitän auf das Spielfeld führen wird. "Jetzt kann es endlich losgehen."