Titelkampf oder doch nur Mittelmaß? Freiberg stehen richtungsweisende Wochen bevor

Wo geht die Reise hin für den SGV Freiberg in dieser Saison? Diese Frage könnte noch in diesem Jahr eine Antwort bekommen. Dem zuletzt etwas ins Schwanken geratenen SGV könnte zum Jahresabschluss bereits der K.o. im Titelrennen drohen.

Gute Erinnerungen gibt es beim SGV Freiberg wahrlich nicht an die vier Gegner zum Saisonauftakt. Ein Remis gegen Eintracht Frankfurt II und drei Niederlagen in den folgenden drei Spielen. Jetzt hat das Team von Roland Seitz (59) die Chance, es besser zu machen. Auf den holprigen Start folgte damals mit dem Sieg gegen den TSV Schott Mainz der Startschuss einer Erfolgsserie. Der SGV startete durch und holte fünf Siege in Folge. "Wir wissen, wo wir herkommen", hat Seitz immer wieder betont.

Wo es hinführen soll, war dagegen nicht so einfach zu beantworten. Der SGV stürmte an die Tabellenspitze, auch weil die Transfers nach und nach einschlugen. Mit David Pisot (36), Kapitän Marco Kehl-Gomez (31), Ruben Reisig Joel (27) und Filimon Gerezgiher (27) bildete sich vor dem lange zuverlässigen Torhüter Eric Gründemann ein stabiles Gerüst. Allerdings verletzte sich mit Domenico Alberico (24, Schulter) ein Standardexperte und eine tragende Säule auf der Außenbahn.

Auf dem Transfermarkt könnte angesichts der langen Ausfallzeit von Alberico durchaus nachgelegt werden. Ansonsten sieht sich Chefcoach Seitz mit dem aktuellen Kader gut gerüstet für die zweite Saisonhälfte. Die Stimmung im Team ist gut, die erfahrenen Spieler nehmen die jungen Kräfte an die Hand.

SGV-Präsident Emir Cerkez hatte schon vor Wochen angekündigt, sich je nach Tabellenstand in der Winterpause mit dem Thema 3. Liga zu beschäftigen. In den restlichen drei Partien bis zur Winterpause gilt es also nun, den Nachweis zu erbringen, ob der SGV Freiberg auch in der zweiten Saisonhälfte ein Wörtchen in der Titelfrage mitzureden hat.

Der Abstand zur Tabellenspitze beträgt bereits sechs Punkte. Sollte man sich also nicht schon in diesem Jahr aus dem Titelkampf verabschieden wollen, müssen Punkte her - am besten schon am kommenden Wochenende im Topspiel gegen den Meisterschaftskonkurrenten TSG Hoffenheim II.

Die weiteren Partien

Eröffnet wird der 19. Spieltag am Freitagabend mit dem Verfolgerduell zwischen Kickers Offenbach und dem VfR Aalen, ehe am Samstag dann das Gros der restlichen Partien folgt.

Besonders viel Spannung verspricht das Aufeinandertreffen zwischen dem FC 08 Homburg und der Bundesliga-Reserve von Eintracht Frankfurt. Während die kleine Eintracht sich nach drei sieglosen Partien in Folge vorerst aus der Spitzengruppe verabschiedet hat, gehört der FC 08 Homburg angesichts von zehn Pflichtspielen in Folge ohne Niederlage zu den formstärksten Teams der Liga.

Nur Mittelmaß lautet die Realität des TSV Steinbach Haiger, der beim abstiegsbedrohten KSV Hessen Kassel zu Gast ist. Ex-Profi Denis Epstein gibt derweil sein Debüt an der Seitenlinie der TSG Balingen. Der erste Gegner des Interimstrainers, der vorerst bis zur Winterpause übernimmt, lautet 1. FSV Mainz 05 II. Außerdem im Einsatz ist die SG Barockstadt, die beim FCA Walldorf um Punkte kämpft.

Mit zwei Partien wird der Spieltag am Sonntag schließlich abgerundet. Die Stuttgarter Kickers haben mit der TuS Koblenz eine vermeintliche Pflichtaufgabe vor der Brust. Gleiches gilt für die Bundesliga-Reserve des VfB Stuttgart, der Schott Mainz empfängt.