Sein Aus zum Saisonende ist fix. Doch Thomas Tuchel soll weiter mit den Bayern auf Titeljagd gehen. Vor allem in der Champions League. Das Match gegen Lazio ist so wichtig - für Tuchel und den Klub.

Top-Aktie

Er gilt im Moment als eine der heißesten Aktien in Europa. Leipzigs Xavi spricht im kicker über seine Zukunft, seine Vergangenheit in Holland, in Barcelona und Paris - und natürlich über das Spiel in Madrid.

Talent

Ein Talent startet durch: Rocco Reitz wird eine große Zukunft vorhergesagt. Im großen Interview sagt der Mittelfeldspieler, wie er damit umgeht und erklärt den harten Weg zum Vorzeige-Gladbacher.