Titelhamsterer Dragovic: Roter Stern Belgrad untermauert Ausnahmestellung

Vier Spiele vor dem Ende ist Roter Stern Belgrad der Meistertitel in der serbischen Liga nicht mehr zu nehmen.

Aleksandar Dragovic führte Roter Stern Belgrad als Kapitän zum siebten Meistertitel in Folge. IMAGO/MN Press Photo

Der ehemalige Bundesligaspieler Aleksandar Dragovic (106 Spiele für Bayer 04 Leverkusen) ist mit Roter Stern Belgrad erneut Meister geworden. Nach einem 2:1-Sieg gegen Backa Topola und einer Niederlage von Verfolger Partizan Belgrad am Donnerstagabend sicherte sich Roter Stern vier Runden vor Schluss den Titel in Serbien.

Innenverteidiger Dragovic spielte beim 27. Saisonsieg als Kapitän durch, für ihn ist es der dritte Erfolg mit dem Verein aus der Hauptstadt, der zum siebten Mal in Folge triumphierte und insgesamt seine 35. Meisterschaft perfekt machte. Rekordmeister Roter Stern untermauerte damit einmal mehr seine Ausnahmestellung in Serbien.

Trainerwechsel hat gefruchtet

Zwischenzeitlich hatte es dabei sogar danach ausgesehen, als könnte Roter Stern vielleicht sogar straucheln. Im Herbst gab es gerade auf internationaler Ebene zahlreiche enttäuschende Auftritte, im Dezember reagierte der Klub schließlich nach einer empfindlichen 1:2-Derbyniederlage gegen Erzrivale Partizan und trennte sich vom glücklosen Barak Bakhar.

Nach vier Jahren kehrte der ehemalige Erfolgscoach Vladan Milojevic auf die Bank zurück. Unter dem 54-Jährigen fanden die Belgrader zurück in die Spur und sind bislang ungeschlagen in der Liga (12-2-0). Nach der Meisterschaft kann Roter Stern auch noch das Double gewinnen, im Pokalfinale geht es am 21. Mai gegen Vojvodina Novi Sad.

Titelhamsterer Dragovic

Dragovic seinerseits schraubte seine persönliche Meistersammlung damit weiter nach oben, der 33-jährige Wiener mit serbischen Wurzeln liegt nun bei neun Meistertiteln. Mit dem FC Basel gewann er 2011, 2012, 2013 und 2014 die Schweizer Meisterschaft, zweimal triumphierte er mit Dynamo Kiew in der Ukraine (2015, 2016) und mit Belgrad sind es nun drei in Folge.

Dragovic ist in diesem Punkt der zweiterfolgreichste Österreicher überhaupt, nur David Alaba hat mehr Meisterschaften eingesammelt - zehnmal mit Bayern München (2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021) und einmal mit Real Madrid (2022).