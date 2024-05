Titel zurückgeholt: Club Brügge krönt sich zum belgischen Meister

Der Royal Antwerp FC ist als amtierender Meister und Pokalsieger in der Meisterrunde regelrecht untergegangen. Den Titel sicherte sich der FC Brügge, der damit seit Jahren den belgischen Fußball bestimmt.

An die 34 Titel von Rekordmeister RSC Anderlecht gibt es noch kein Herankommen, dennoch mausert sich der Club Brügge seit vielen Jahren immer mehr zur absoluten Nummer eins in Belgiens Fußball. Seit der Saison 2015/16 nämlich hat sich der FCB nur 2017, 2019 und 2023 nicht gekrönt, ansonsten ganze sechs Meisterschaften eingefahren.

So auch in dieser Spielzeit, die am Sonntag mit der 19. Trophäe für Brügge zu Ende gegangen ist. Mit einem 0:0 im Stadtderby gegen Cercle Brügge zum Abschluss der Meisterrunde in Belgiens Oberhaus behauptete sich die Mannschaft um den früheren Liverpooler Torwart Simon Mignolet an der Spitze des Tableaus mit einem Punkt vor Verfolger Royale Union Saint-Gilloise.

Bis zum Triumph hatte sich allerdings noch ein kleiner Krimi ereignet: Denn während die vom deutschen Trainer Alexander Blessin betreute Union St. Gilloise ihre Hausaufgaben mit einem 2:0 gegen Genk erledigt hatte, fing sich der FC Brügge beim Duell mit Cercle spät das vermeintliche 0:1 (83. Minute). Der Titel wäre verpufft gewesen, doch der diskutierte Treffer wurde letztlich wegen einer Abseitsstellung annulliert.

Union St. Gilloise muss weiter warten

Der neue Pokalsieger Saint-Gilles muss somit weiter auf seinen zwölften Meistertitel - den ersten seit 1935 - warten. Nach der regulären Saison hatte Saint-Gilles noch 19 Punkte vor Brügge gelegen, für die Meisterrunde wurden die Punktezahlen aber halbiert.

Komplett ausgestochen wurde somit in Belgiens Oberhaus der letztjährige Doublesieger Royal Antwerp FC, der in der Meisterrunde von den sechs teilnehmenden Teams am Ende Letzter wurde. Bitter: Bis ins Pokalfinale war Royal sogar gekommen, unterlag hier aber 0:1.