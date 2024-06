Titel zum Abschied für Kroos: "Hat lange gedauert, bis wir die bessere Mannschaft waren"

Besser kann man nicht abtreten von der Vereinsfußball-Bühne. Toni Kroos verabschiedete sich mit dem Champions-League-Titel. Dennoch war es für Real Madrid ein hartes Stück Arbeit, auch weil Gegner Dortmund stark auftrat.

Auch nach seinem letzten Pflichtspiel im Trikot von Real Madrid war Toni Kroos gewohnt klar in seiner Analyse. "Es hat lange gedauert, bis wir die bessere Mannschaft waren heute", erklärte der 34-Jährige im ZDF. Genauer gesagt dauerte es im Prinzip bis zum 1:0-Treffer von Dani Carvajal, den Kroos mit einer Ecke perfekt serviert hatte, ehe Real dominant auftrat. Vorher hatte Borussia Dortmund nicht nur stark dagegen gehalten, sondern gerade auch in der ersten Hälfte die besseren Chancen.

Dass die Blancos nach 45 Minuten mit einem 0:0 in die Pause durften, bezeichnete Kroos als "das Entscheidende", denn auch er hatte erkannt, ein Gegentor "wäre mehr als möglich gewesen". Dem BVB bescheinigte der Mittelfeldspieler eine "sehr gute erste Hälfte", ganz anders als dem eigenen Team: "Die erste Halbzeit war nicht gut von uns, wirklich nicht gut."

BVB bereitet Real Probleme

Allerdings auch, weil Dortmund immer wieder geschickt die Lücken in der Defensive der Königlichen fand - das musste auch Antonio Rüdiger anerkennen: "Es war ein hartes Stück Arbeit. Respekt an Dortmund, sie haben es sehr gut gemacht." Immer wieder brachen die Schwarz-Gelben durch, spielten es aber nicht immer perfekt aus, trotzdem musste Thibaut Courtois gleich mehrfach eingreifen, einmal half zudem der Pfosten. "Sie haben uns sehr viele Probleme bereitet", gestand Rüdiger, betonte aber auch: "Wir kriegen immer unsere Chance, daran glauben wir."

Kurz nach dem Seitenwechsel gelang den Königlichen dann auch der erste richtig gefährliche Torschuss nach einem Freistoß durch Kroos. "Da sind wir besser ins Spiel reingekommen, machen dann das Tor und danach waren wir voll drin", lobte Kroos die Leistungssteigerung. "Danach waren wir die bessere Mannschaft." Aber das hat, wie Kroos auch erkannt hatte, eben lange gedauert. Bis in die 74. Minute. Oder wie es Rüdiger ausdrückte: "So sind wir, Real Madrid." Denn: "Wir glauben immer daran."

Perfekter Abschied für Kroos - Bellingham fühlt mit Dortmund

Der Glaube in die eigene Stärke wurde belohnt. In der Schlussviertelstunde dominierte Real Madrid, erspielte sich eine Reihe an Chancen und traf zur endgültigen Entscheidung durch Vinicius Junior. Für Kroos, der nun wie seine Mannschaftskollegen Nacho, Luka Modric und Carvajal sechs Erfolge in der Champions League in seiner Vita stehen hat, der perfekte Abschluss. "Natürlich wollte ich mich mit dem Titel verabschieden, mit diesem Champions-League-Sieg, das bedeutet mir unfassbar viel und Gott sei Dank hat's geklappt", schloss Kroos.

Während es für ihn der sechste Titel war, war es für Jude Bellingham der erste. Der Ex-Dortmunder fühlte mit seinem ehemaligen Verein: "Ich werde immer dankbar dafür sein, was der Klub mir gegeben hat. Es ist schade, dass es jetzt dieses direkte Duell geben musste, aber so ist der Fußball eben manchmal."

