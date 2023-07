Titel-Traum lebt: Deutsches Doppel Krawietz/Pütz steht im Halbfinale

Das deutsche Doppel aus Kevin Krawietz (31) und Tim Pütz (35) steht im Halbfinale von Wimbledon. Der Traum von einem historischen Titel lebt.

Am Mittwoch gewann das deutsche Doppel ihr Viertelfinal-Match gegen den Australier Michael Venus und den Briten Jamie Murray, den Bruder von Andy Murray, mit 6:4, 6:3 und darf weiterhin vom ersten Titel eines rein deutschen Herrendoppel beim prestigeträchtigsten Tennisturnier der Welt hoffen.

Gegen das australisch-britische Duo waren Krawietz/Pütz zu Beginn häufig unter Druck, ihre Kontrahenten hatten die Oberhand. Doch das deutsche Doppel hielt sein Service - und schlug dann im entscheidenden Moment zu: Weil der anfangs wacklige Pütz mit einigen herausragenden Returns zur Hochform auflief und Krawietz immer wieder Übersicht bewies, holte sich das Team das einzige und entscheidende Break des ersten Satzes zum 6:4.

Nun lief es für das deutsche Doppel wie am Schnürchen: Der wuchtige Pütz und der clevere Krawietz ergänzten sich hervorragend, holten sich sofort das nächste Break und lagen schnell mit 3:0 vorne. Die Kombination Venus/Murray, die von der überwältigenden Mehrheit des anwesenden Publikums unterstützt wurde, ließ nicht locker und brachte Krawietz/Pütz immer wieder in brenzlige Situationen, aus denen sich das deutsche Doppel jedoch mitunter bravourös mit spektakulären Punktgewinnen befreite. Nach 80 Minuten Spielzeit beendete Krawietz die Partie beim dritten Matchball standesgemäß mit einem Ass.

Im Halbfinale treffen die beiden Deutschen auf Marcel Granollers aus Spanien und Horacio Zeballos aus Argentinien. Das an Setzlistenposition 15 rangierende Duo hatte sich im Viertelfinale gegen die beiden US-Amerikaner Nathaniel Lammons und Jackson Withrow durchgesetzt.

Ein Titel wäre historisch

In der langen Geschichte von Wimbledon hat noch nie ein rein deutsches Herrendoppel den Titel gewonnen. Michael Stich triumphierte 1992 an der Seite des US-Amerikaners John McEnroe, Philipp Petzschner gewann 2010 mit dem Österreicher Jürgen Melzer. Zwei der insgesamt vier Grand-Slam-Titel eines deutschen Herrendoppels gehen bislang auf das Konto von Krawietz: 2019 und 2020 hatte der Franke an der Seite von Andreas Mies die French Open gewonnen.

Krawietz und Pütz sind seit Beginn des Jahres gemeinsam auf der Tour unterwegs. Bei den French Open hatte das Doppel zuletzt das Viertelfinale erreicht, nun stehen sie erstmals gemeinsam bei einem Grand-Slam-Turnier im Halbfinale.