Titel, Trainer, Tore: Statistiken aus 120 Jahren Schalke 04

Der höchste Bundesliga-Sieg

Am 9. Oktober 1976 feierte Schalke seinen höchsten BL-Sieg - ausgerechnet gegen den späteren Rekordmeister in München gelang ein 7:0. Viermal traf Klaus Fischer, dabei gelang ihm in der 2. Halbzeit ein lupenreiner Hattrick. Das gelang sonst keinem Schalke-Spieler gegen die Bayern. imago images/Sven Simon