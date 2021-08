Titel, Tore und Rekorde: Die wunderbare Karriere des Gerd Müller

Gerd Müller ist tot. Der Welt- und Europameister starb im Alter von 75 Jahren. Ein Rückblick auf die überaus erfolgreiche Karriere des gebürtigen Nördlingers.

An der Wand des Hauses in der Bergerstraße 4, mitten in der historischen Altstadt von Nördlingen, ist eine kleine gläserne Plakette angebracht, darauf steht: "In diesem Haus wohnte Gerd Müller, der weltberühmte Fußballnationalspieler, genannt der 'Bomber der Nation'". Müllers große Karriere begann genau hier - mit einem Vertragsangebot.

1963 bestritt der am 3. November 1945 zur Welt gekommene Müller sein erstes Spiel für die Herrenmannschaft des örtlichen TSV Nördlingen. Sofort fiel der Torriecher dieses wendigen, kompakten Kraftpakets auf. Mit fast 50 Treffern in der Landesliga machte er bald auf sich aufmerksam, so dass schon früh der erste große Klub Interesse bekundete. Der TSV 1860 München wollte Müller verpflichten, doch der FC Bayern München - zum damaligen Zeitpunkt die Nummer zwei der Stadt - kam dem Rivalen zuvor und bot Müller in dessen Wohnhaus einen Vertrag an. Als dieser unterschrieb, ist der Beginn einer Weltklasse-Karriere besiegelt. Am liebsten wäre Müller aber zum 1. FC Nürnberg gewechselt.

"Kleines, dickes Müller" setzt sich doch durch

So muss es nicht verwundern, dass dem 1,76 Meter großen Angreifer, der seinen gedrungenen Körper so geschickt einzusetzen verstand, der Start in der bayerischen Landeshauptstadt zunächst schwerfiel. Trainer Zlatko Cajkovski war von dem Neuzugang eher dosiert überzeugt und bezeichnete ihn als "kleines dickes Müller"; doch Müller schaffte es schnell in die Stammformation der damals zweitklassigen Bayern und feierte schließlich an der Seite Franz Beckenbauers und Sepp Maiers, der ebenfalls fast beim Stadtrivalen 1860 gelandet wäre und mit Müller unzählige Erfolge feiern sollte, den Aufstieg in die Bundesliga.

Ausgerechnet dort bestritt Müller sein erstes Spiel im Stadtderby gegen die Löwen und ging beim Debüt leer aus (0:1). Dennoch verzeichnete er bis zum Ende der Saison eine stattliche Ausbeute von 14 Treffern in 33 Einsätzen. Seinen ersten Titel gewann er zudem: Im DFB-Pokalfinale gegen den Meidericher SV - den Vorgängerverein des heutigen MSV Duisburg - blieb er zwar auch torlos, doch Müller hatte nun einen festen Platz im Ensemble der immer erfolgreicher werdenden Münchner.

Eine Erfolgsgeschichte nimmt ihren Lauf

Ausgestellt im FC Bayern Museum: Die Trikots und Fußballschuhe von Gerd Müller beim TSV Nördlingen. imago sportfotodienst

Sein Durchbruch war unausweichlich - und nur ein Jahr später Müller in aller Munde. Der damals 21-Jährige schoss 28 Treffer, wurde erstmals Bundesliga-Torschützenkönig und zum "Fußballer des Jahres" gewählt. Mit den Bayern gewann er im selben Jahr noch den Europapokal der Pokalsieger durch ein 1:0 gegen die Glasgow Rangers in Nürnberg, wo Bulle Roth den Ball ins Tor bugsiert hatte. Dazu verteidigten der FCB und Müller den Titel im DFB-Pokal.

Die Erfolgsgeschichte hatte da erst begonnen. In der Saison 1968/69 steigerte der bullige Stürmer seine Bundesliga-Quote sogar auf 30 Treffer, und endlich klappte es nun auch mit der Meisterschaft. Erneut wurde Müller zum "Fußballer des Jahres" gewählt, weitere Bundesliga-Titel folgten 1972, 1973 und 1974. Mit seiner unkonventionellen Spielweise, seinem ungeahnten Riecher für Chancen und dem unkontrollierbaren Abschluss aus allen Lagen und Situationen wurde er zum besten Torjäger aller Zeiten. Von 1974 bis 1976 holten die Bayern gleich dreimal in Folge den Europapokal der Landesmeister, den Vorläufer-Wettbewerb der heutigen Champions League, und immer wieder war der gebürtige Nördlinger, der in der Öffentlichkeit so zurückhaltend auftrat, zuständig für die wichtigen Tore. In der Bundesliga-Saison 1971/72 stellte er seine bis zur vergangenen Saison gültige und nun von Robert Lewandowski um einen Treffer erhöhte Bestmarke von 40 Treffern auf. Der "Bomber der Nation" war da auf dem Zenit seines Könnens.

Sein vermutlich wichtigstes Tor schießt Müller im WM-Finale 1974

Als die Bayern 1976 den Weltpokal holten und Müller seinen letzten Vereinstitel feierte, hatte er schon im Trikot der deutschen Nationalmannschaft für Furore gesorgt. Bei der Europameisterschaft 1972 trug er mit zwei Treffern im Finale gegen die Sowjetunion zum Titelgewinn bei. Zwei Jahre später erzielte er in unnachahmlicher Weise das Siegtor im WM-Finale gegen die Niederlande in München: Flache Hereingabe von Rainer Bonhof, die typische Müller-Drehung nahezu auf der Fläche eines Bierdeckels, Schuss in die lange Ecke, Tor. Insgesamt 62 Länderspiele bestritt er für die DFB-Auswahl, unglaubliche 68 Tore erzielte er mit dem Adler auf der Brust. Bei drei Turnieren (WM 1970, EM 1972 und WM 1974) ging er auf Torejagd, 1970 erzielte er zehn Tore und damit wieder einmal die meisten.

1978 sorgte Müller noch einmal für Aufsehen und holte sich zum insgesamt siebten Mal als Bundesliga-Torschützenkönig die kicker-Torjägerkanone. Ein Jahr später wagte er ein Abenteuer und verließ den FC Bayern in Richtung USA. Bei den Fort Lauderdale Strikers begeisterte er die Fußballfans in Nordamerika, später ließ er bei Smith Brothers Lounge seine Karriere ausklingen. Vollends glücklich wurde er in der Ferne aber nicht. Im Alter von 36 Jahren machte Gerd Müller Schluss mit der aktiven Karriere.

Seine Bilanz ist beeindruckend, bewundernswert, überwältigend. Müller zählt zu den ganz großen Spielern in der Geschichte des Welt-Fußballs; einer der erfolgreichsten deutschen Spieler ist er sowieso, mit 365 Bundesliga-Toren, die noch heute Rekord sind, mit Titeln, Pokalen und Ehrungen, von denen nicht eine einzige übertrieben ist. Eine davon ist in der Bergerstraße 4 in Nördlingen angebracht - wo alles begann.