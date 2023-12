"Titel steht bei jedem auf dem Wunschzettel": Hofmann träumt

Bayer Leverkusen bleibt das Maß aller Dinge in der Bundesliga, das musste auch Eintracht Frankfurt hinnehmen. Nach dem klaren Erfolg der Werkself sprach Jonas Hofmann über die Meisterschaft.

Will mit Leverkusen am Ende der Saison die Meisterschale hochhalten: Jonas Hofmann (re.). IMAGO/Sven Simon

Zwölf Siege nach 15 Spielen, dazu drei Remis. Bayer Leverkusen ist vor der Winterpause die Tabellenführung in der Bundesliga nicht mehr zu nehmen. Warum dem so ist, erlebte Eintracht Frankfurt am Sonntag.

Xhaka strotzt vor Selbstbewusstsein, doch warnt

Mittelfeldmotor Granit Xhaka gab bei DAZN nach dem 3:0-Erfolg zu, zwar am Anfang Probleme gehabt zu haben mit dem hohen Druck der Eintracht. "Aber wir hatten nie das Gefühl, dass es gefährlich wird." Ein Satz, der das Selbstbewusstsein des 31-Jährigen und der Werkself unterstrich.

Nach der Pause hatte Leverkusen laut Xhaka zudem "das, was uns stark macht" gezeigt. Und das eindrucksvoll, die Werkself beherrschte das Geschehen klar und hätte höher gewinnen können. Der Schweizer wollte dennoch nicht zu viel schwärmen, "nach einer halben Saison hat noch niemand einen Titel geholt und wir haben noch ein letztes Heimspiel am Mittwoch. Danach geht es in den Urlaub - und dann Vollgas für die Rückrunde", so Xhaka.

Auch Jonas Hofmann wollte zunächst nur festhalten, dass "das positive Gefühl, Tabellenführer und ungeschlagen zu sein", überwog. Allen voran in der dominanten Art und Weise.

Hofmann lobt Hintermannschaft und Xabi Alonso

Hofmann, der erklärte, dass "der nächste Schritt einfach immer wieder" gemacht werde, war generell voll des Lobes. Die Offensivspieler hätten dank ihrere Hinterleute ein einfaches Leben. "Gerade wie wir es hintenheraus eröffnen", so der deutsche Nationalspieler, "eröffnet uns so viele Möglichkeiten."

Einen erheblichen Anteil daran hat Trainer Xabi Alonso, dem Hofmann für die "einfachen Dinge", die er allen mitgebe, dankte - "unheimlich" sehr. "Es sind so viele einfache, aber effektive Dinge. Das ist das, was im Fußball zählt." Und das Team werde im Verinnerlichen immer besser.

Während Xabi Alonso sich über die zweite Hälfte freute ("Wir haben das Spiel kontrolliert, dominiert und viele Chancen geschaffen"), doch nicht viel über die Tabellensituation loswerden wollte, wurde Hofmann deutlicher. Angesprochen auf die Meisterschaft äußerte der 31-Jährige: "Ein Titel steht, glaube ich, bei jedem auf dem Wunschzettel." Und weiter: "Der Titel ist das, wofür wir jeden Tag die harte Arbeit machen und wir haben einen hohen Anspruch an uns selbst. Keiner wird Nein sagen, wenn man am Ende der Saison etwas hochhalten kann."