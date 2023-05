"Titel sollte das Ziel sein": Adler holen Stanley-Cup-Sieger Kühnhackl

Prominenter Neuzugang für die Adler Mannheim: Nach 13-jähriger Wanderschaft durch Nordamerika und Schweden kommt Tom Kühnhackl in die Kurpfalz.

Er weiß, was so ein Stanley Cup wiegt: Tom Kühnhackl. picture alliance / dpa

Mit zwei Stanley-Cup-Siegen in der Vita tritt Kühnhackl seine nächste Karrierestation an - und landet wieder im deutschen Oberhaus. Der 31-jährige Sohn des deutschen Eishockey-Idols Erich Kühnhackl unterschrieb am Dienstag einen Dreijahresvertrag bei den Mannheimer Adlern.

"Wenn ein Spieler wie Tom auf den Markt kommt, muss man nicht lange überlegen", sagte Mannheims Sportmanager Jan-Axel Alavaara zur namhaften Neuverpflichtung: "Tom ist ein Musterprofi, der für seinen Erfolg sehr hart gearbeitet hat. Aufgrund seines Charakters passt er perfekt in unser Team. Zudem weiß er ganz genau, was zu tun ist, um erfolgreich zu sein."

In Pittsburgh geadelt

Das kann Right Wing Kühnhackl wahrhaftig von sich behaupten, schaffte er doch im Trikot der Pittsburgh Penguins zweimal den ganz großen Wurf. An der Seite von Kufencracks wie Sidney Crosby und Evgeni Malkin holte der gebürtige Landshuter in den Jahren 2016 (4:2 gegen San Jose) und 2017 (4:2 gegen Nashville) gleich zweimal den Stanley Cup. Kühnhackl war damit der erst dritte Deutsche nach Uwe Krupp und Dennis Seidenberg, dem dies gelang. Insgesamt stand Kühnhackl in 232 NHL-Partien auf dem Eis, erzielte 18 Tore und gab 36 Vorlagen.

Auf drei Jahre in Pittsburgh folgten noch zwei Spielzeiten für die New York Islanders, ehe Kühnhackl zurück nach Europa wechselte. In den vergangenen beiden Spielzeiten stand der neue Mannheimer in Schweden bei Skelleftea AIK unter Vertrag. Die DEL kennt der Landshuter aus seiner Zeit bei den Augsburger Panthern in der Saison 2009/10. Für die deutsche Nationalmannschaft absolvierte Kühnhackl die Weltmeisterschaft 2021 (Platz vier) und die Olympischen Winterspiele 2022.

"Der Titel sollte immer das Ziel sein"

Kühnhackl steckte sich mit den Adlern, die in der abgelaufenen Saison im DEL-Halbfinale gescheitert waren, hohe Ziele: "Ich will der Mannschaft in allen Bereichen helfen. Mit so einer Mannschaft und Organisation sollte der Titel immer das Ziel sein."