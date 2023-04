Titel Nummer 19: Medvedev lässt kränkelndem Sinner keine Chance

Im Finale des Masters von Miami standen sich Jannik Sinner und Daniil Medvedev gegenüber. Nach ausgeglichenem ersten Satz schlug der Russe eiskalt zu.

Unter dem Strich stand ein Zweisatzsieg für Medvedev. Mit 7:5 und 6:3 tilgte er das wenig erbauliche Erlebnis der Final-Niederlage von Indian Wells von vor zwei Wochen gegen Carlos Alcaraz.

Medvedev befreit sich und profitiert von zwei leichten Fehlern

Der erste Satz begann ausgeglichen, doch beim Spielstand von 2:2 begann Medvedev leicht zu wackeln. Eingeleitet durch einen Doppelfehler gestattete der Russe seinem Kontrahenten drei Breakbälle - den letzten nutzte der Südtiroler zur 3:2-Führung. Doch ausbauen konnte er seine Führung nicht, denn Medvedev schaffte direkt das Re-Break. Nach einem Grundlinien-Duell schoss Sinner eine Vorhand an die Netzkante und von dort flog die Filzkugel in hohem Bogen ins Aus.

Medvedev war nun am Drücker, das nachfolgende Aufschlagspiel gewann der 27-Jährige souverän - und Sinner musste sich beim Seitenwechsel ärztliche Hilfe holen. Offenbar war dem 21-Jährigen etwas unwohl. Sein nächstes Aufschlagspiel war danach etwas mühsamer, doch insgesamt fand er wieder in die Spur - zumindest ergebnismäßig.

Allerdings nur bis zum Spielstand von 5:6. Bei eigenem Aufschlag leistete er sich einen leichten Rückhandfehler, der Medvedev den ersten Satzball bescherte. Und Sinner ließ gleich noch eine verkorkste Vorhand folgen, so dass er den ersten Satz mit 5:7 und genau einer Stunde Spielzeit abgeben musste.

Sinners körperliche Probleme schlagen voll durch

Offenbar war der kleine Schwächeanfall Mitte des ersten Satzes bedeutsamer als vermutet. Zu Beginn des zweiten Durchgangs wirkte Sinner etwas verlangsamt und Medvedev schaffte gleich ein Break zur 2:0-Führung. Mit dem Publikum im Rücken schaffte Sinner zwar das Re-Break zum Anschluss, doch schon der nächste Service des Italieners ging wieder flöten.

Am Morgen aufgewacht und nicht besonders gut gefühlt. Jannik Sinner

Plötzlich stand es 1:4 und Medvedev hielt auch dank der körperlichen Schwierigkeiten seinen Gegners alle Trümpfe auf der Hand. Und diese spielte der Russe anschließend gekonnt aus. Der zweite Durchgang war deutlich schneller beendet - mit 6:3 ging dieser an Medvedev. Nach dem Match sagte Sinner, dass er "am Morgen aufgewacht ist und sich nicht besonders gut fühlte".

Für den leicht favorisierten Medvedev war damit das zweite Masters-Endspiel in Folge erfolgreich beendet. Nach der glatten Zwei-Satz-Niederlage in Indian Wells gegen Carlos Alcaraz triumphierte er nun und fährt seinen fünften Titel in dieser 1000er-Kategorie ein. Insgesamt ist es der 19. Turniererfolg für den in Monaco lebenden Tennis-Profi.

Sinner indes bleibt bei sieben Turniersiegen stehen, dem in Montpellier in diesem Jahr konnte er in Miami keinen weiteren hinzufügen. Es wäre sein bislang größter Triumph gewesen.