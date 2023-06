Titel Nr. 31: Kvitova siegt in Berlin und reist als Mit-Favoritin nach Wimbledon

Der Sieg beim Rasenturnier in Berlin geht an die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova. Die 33-Jährige setzte sich im Finale gegen Donna Vekic durch.

Die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova hat das Rasenturnier von Berlin gewonnen und sich als Mitfavoritin für den Grand-Slam-Klassiker im All England Club (ab 3. Juli) in Stellung gebracht. Die tschechische Tennisspielerin setzte sich im Finale am Sonntag im Steffi-Graf-Stadion gegen die Kroatin Donna Vekic mit 6:2, 7:6 (8:6) durch und feierte den insgesamt 31. Titel ihrer Karriere. Von den noch aktiven Spielerinnen der WTA-Tour hat nur die Amerikanerin Venus Williams (49 Titel) mehr auf dem Konto.

Schon vor dem Finale auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß hatte Turnierdirektorin Barbara Rittner trotz eines regenbedingten Ausfalltages ein positives Fazit der diesjährigen Ausgabe gezogen. "Wir hatten einen schwierigen Freitag mit dem Regen, aber dafür sind wir gestern mit einem mega Tennis-Tag belohnt worden", sagte Rittner am Sonntag: "Insgesamt hat das Spielerinnenfeld das gehalten, was es mit den Namen versprochen hat."

Als letzte deutsche Spielerin war in diesem Jahr die Dortmunderin Jule Niemeier im Achtelfinale ausgeschieden. Die 23-Jährige hatte beim Stand von 3:6, 5:6 gegen die Tschechin Marketa Vondrousova verletzt aufgeben müssen. In der Auftaktrunde waren Sabine Lisicki, die bei ihrem Heimturnier dank einer Wildcard starten durfte, und Laura Siegemund gescheitert.

In Birmingham feierte derweil Jelena Ostapenko. Im Duell der früheren French-Open-Siegerinnen setzte sich die Lettin gegen Barbora Krejcikova 7:6 (10:8), 6:4 durch und verhinderte einen weiteren tschechischen Sieg am Sonntag.