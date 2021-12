"Titel"-Chance für Bayern und das Duell der Nachdenklichen: Das bringt der 15. Spieltag

Dortmund ohne Cheftrainer, Lewandowski vor einem weiteren Rekord und Ecken-Spezialisten im Duell: Was der 15. Bundesliga-Spieltag alles zu bieten hat.

Auf Herbstmeisterkurs: Manuel Neuer, Robert Lewandowski & Co. AFP via Getty Images

Köln-Augsburg: Was der FC allen Bundesligisten voraus hat

Nur fünf Punkte liegen vor dem 15. Bundesliga-Spieltag zwischen dem fünften und dem 13. Platz, und ziemlich genau in der Mitte dieses Pulks befindet sich der 1. FC Köln. Gelingt es der Baumgart-Elf am Freitagabend gegen Augsburg erstmals in dieser Saison, einem Sieg einen zweiten folgen zu lassen? Dass das Spiel in Köln steigt, ist keine schlechte Ausgangslage: Nur der FC ist in dieser Saison zuhause noch ungeschlagen, während der FCA seit 13 Auswärtsspielen sieglos ist. An einem Ort hat der aktuelle Tabellen-16. allerdings keines seiner letzten sechs Gastspiele verloren (3/3/0): in Köln.

Bayern-Mainz: Lewandowski winkt der nächste Müller-Rekord

Nach dem Sieg im Topspiel kann der FC Bayern gegen Mainz den nächsten Schritt zur Herbstmeisterschaft machen - oder schon den letzten? Gewinnt parallel auch Bochum gegen Dortmund, wäre der Rekordmeister rechnerisch schon am frühen Samstagabend am Halbjahresziel. Und es wäre kein normales Bayern-Spiel, wenn nicht Lewandowski gleichzeitig einen Rekord aufstellen könnte: 40-mal hat er im Bundesliga-Kalenderjahr jetzt schon getroffen, Gerd Müller hält den Rekord mit 42 (1972).

Bochum-Dortmund: Reis' unglückliches Wiedersehen mit Rose

In der Vergangenheit waren es oft nicht die direkten Duelle, sondern die vermeintlich "kleineren" Spiele, in denen der BVB im Titelrennen hatte abreißen lassen. Spiele wie das am Samstag in Bochum: Der Aufsteiger steht mit 19 Punkten beachtlich da, gewann fünf seiner letzten sieben Spiele (genau wie Dortmund). Diesmal trifft Trainer Thomas Reis in Marco Rose eigentlich auf seinen Sitznachbarn aus der Fußballlehrer-Ausbildung - doch der BVB-Trainer ist wegen seines Platzverweises gegen Bayern gesperrt.

Leipzig-Gladbach: Platz 6? Platz 16?

Das Duell der Nachdenklichen steigt in Leipzig: hier RB, das nach dem frühen Aus für Jesse Marsch nach seiner Linie sucht und damit Domenico Tedesco beauftragen wird; dort Gladbach, das nach 1:4- und 0:6-Niederlagen angeschlagen ist, aber demonstrativ keine Diskussion um Adi Hütter führt. Beide Teams sind dem 16. Platz genauso nahe wie dem Sechsten. Dass sich beide vor einem direkten Aufeinandertreffen in der unteren Tabellenhälfte aufhalten, gab es noch nie.

Freiburg-Hoffenheim: Der Ecken-Gipfel

Gewinner des letzten Spieltags waren dagegen Freiburg und Hoffenheim, die sich nun zum Duell Vierter gegen Fünfter verabredet haben. Der TSG winkt - erstmals unter Sebastian Hoeneß - der vierte Sieg in Serie und damit der Sprung auf einen Champions-League-Platz. Ihre Erfolge verdanken beide Kontrahenten auch ihrer Standardstärke: Nur Hoffenheim erzielte schon sechs Tore nach Eckbällen, Freiburg folgt mit fünf.

Wolfsburg-Stuttgart: Was dem VfB seit Trapattoni nicht mehr gelang

Giovanni Trapattoni hat in Stuttgart keine tiefen Spuren hinterlassen, an diesem Samstagabend ist der Italiener aber noch mal Thema - weil er 2005 der bislang letzte VfB-Trainer war, dem ein Sieg in Wolfsburg gelungen ist. 13 Auftritte blieben danach erfolglos, elf davon gingen gar verloren. Dass der VfB in dieser Saison auswärts noch ohne Sieg ist, ist keine gute Grundlage für ein Ende dieser Misere. Dann schon eher Tor-Hoffnung Marmoush, der auf seinen Leihklub trifft.

Fürth-Union: Mehr als zwei Tore? Nur ausnahmsweise!

Zwölf Niederlagen in Serie, Rückstand in allen Spielen - schon nach 14 Spieltagen hat die SpVgg Greuther Fürth Bundesliga-Negativrekorde aufgestellt. Weitere scheinen in Arbeit zu sein, bei den Gegentoren etwa bewegt sich das abgeschlagene Schlusslicht ebenfalls auf Tasmania-Niveau. Immerhin: Von Union Berlin ist am Sonntag kein Torspektakel zu erwarten. Die Eisernen haben in ihren letzten 39 Ligaspielen nur einmal mehr als zwei Tore erzielt - beim 3:1 gegen den späteren Absteiger Bremen.

Frankfurt-Leverkusen: Die Anti-Nullnummer

Mit Frankfurt und Leverkusen treffen sich zum Abschluss zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Herangehensweisen: Frankfurt gelang noch kein Kontertor, Leverkusen schon deren neun; Leverkusen schlug erst 125 Flanken, bei Frankfurt allein Kostic 110. Die auswärts noch ungeschlagene Werkself geht nach drei Siegen am Stück als Favorit in das Duell, das mal mindestens ein Tor verspricht: Keine der 72 bisherigen Begegnungen endete 0:0.