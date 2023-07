Titel bei der Heim-WM: Deutsche Faustballer sind erneut Weltmeister

Das deutsche Team bleibt im Faustball das Maß aller Dinge. Bei der Heim-WM in Mannheim sicherte sich Deutschland mit einem klaren Sieg gegen Österreich zum vierten Mal in Folge den Titel.

Die deutschen Faustballer haben ihren WM-Titel erfolgreich verteidigt. Die Mannschaft von Bundestrainer Olaf Neuenfeld gewann am Samstag das Finale der Heim-Weltmeisterschaft in Mannheim gegen Österreich in vier Sätzen mit 4:0 (11:7, 11:3, 15:14, 11:7) und feierte damit ihren vierten WM-Triumph in Serie.

Vor 10 000 Zuschauern in der SAP-Arena ließ der Rekordweltmeister um den Topangreifer Patrick Thomas vom deutschen Meister TSV Pfungstadt den Österreichern keine Chance. Österreich schnupperte nur kurz daran, ins Spiel zurückzukommen, "der dritte Satz war beim Stand von 15:14 auf des Messers Schneide", merkte Neuenfeld an. "Wenn der Satz an Österreich geht, kann das ganze Spiel kippen. Da haben wir aber die Nerven bewahrt, obwohl Karl Müllehner überragend geschlagen und kaum Fehler gemacht hat. Danach hatte ich ein gutes Gefühl. Der WM-Titel in Deutschland fehlte mir noch. Das ist das i-Tüpfelchen, auch wenn klar ist, dass ich weitermache."

"Es gibt nichts Größeres, als zu Hause eine WM zu gewinnen", sagte Thomas im SWR. "Wir sind überglücklich und werden jetzt erst mal feiern." Der 31-Jährige gilt derzeit als bester Faustballer der Welt und wurde nach dem Finale zum Spieler des Spiels gewählt.

13. Titel in der 16. Auflage

Erstmals fand ein WM-Endspiel in einer Halle auf Naturrasen statt, dieser war unter der Woche kurzfristig verlegt worden. Für Deutschland war es der insgesamt 13. Titel in der 16. Auflage der Weltmeisterschaften.