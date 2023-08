"Titel an die Weser holen": 'BerkayLion' kehrt zu Werder Bremen zurück

Nach einem Jahr kehrt Berkay 'BerkayLion' Demirci zum SV Werder Bremen zurück. Der FIFAe-WM-Teilnehmer kommt vom FC St. Pauli - und hegt große Ziele mit seinem alten und neuen Verein.

'BerkayLion' spielt in der Saison 2023/24 für Werder Bremen. SV Werder Bremen

Er ging als Talent - und kommt als etablierter Profi zurück. Die Rede ist von Berkay 'BerkayLion' Demirci, der ab der kommenden Spielzeit wieder für den SV Werder Bremen virtuell auf Torejagd geht. Dort begann der 19-Jährige seiner Karriere in der eAcademy, wechselte dann im vergangenen Sommer aber zum FC St. Pauli.

Keine einfache Aufgabe, denn der Shootingstar musste bei den Hamburgern in die Fußstapfen des zu FOKUS gewechselten Mustafa 'xMusti' Cankal treten. Demirci meisterte diese Aufgabe und feierte an der Seite von Kamal 'FCSP_Kamal' Kamboj einige Erfolge. Zusammen wurden sie Zweiter der Division Nord-West in der Virtual Bundesliga (VBL) Club Championship. Im Einzel erreichte Demirci das Endspiel um die deutsche Meisterschaft sowie das Achtelfinale beim FIFAe World Cup.

Es ist an der Zeit, wieder Titel an die Weser zu holen. Berkay 'BerkayLion' Demirci

Nun folgt die nächste Herausforderung: Den SV Werder Bremen wieder nach oben zu führen. "Ich freue mich riesig, wieder zurück zu sein. Werder hat sich schon früh um mich bemüht und ich wusste schnell, dass ich das machen möchte", wird 'BerkayLion' von Vereinsseite zitiert. "Ich kenne den Verein und die Verantwortlichen schon und habe mich in der Vergangenheit hier extrem wohlgefühlt. Ich bin mehr als bereit für die neue Saison. Es ist an der Zeit, wieder Titel an die Weser zu holen."

Großer Umbruch nach enttäuschender Saison

Die Hanseaten hatten das Finale der VBL Club Championship zuletzt in den Play-offs verpasst, für das Grand Final qualifizierte sich ebenfalls kein Bremer. Zu wenig für den deutschen FIFA-Klubmeister von 2019 und 2020. Entsprechend reagierten die Verantwortlichen und initiierten den großen Kader-Umbruch. Die Verträge mit Ali 'PredatorFIFA' Oskoui Rad und Max Julius 'Diviners' Gröne werden nicht verlängert. Bereits im Juni hatte der Klub bekannt gegeben, dass Fabio 'Fifabio' Sabbagh künftig Headcoach des eSport-Teams wird und damit Ex-Trainer Marcel 'Marlut' Lutz ablöst.

"Mit Berkay spielt in der kommenden Saison einer der besten Spieler Deutschlands bei uns", erklärte Dominik Kupilas, Head of Business Development & eSports der Bremer. Eine Rückkehr sei für Werder "immer eine reizvolle Option" gewesen: "Er ist mit den Gegebenheiten hier vor Ort vertraut und wir freuen uns sehr, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten."

