Titans handeln direkt - und holen Adrian Peterson zurück in die NFL

Die Tennessee Titans sind mit 6:2 prächtig in die neue Regular Season gestartet, haben nun aber ihren wichtigsten Spieler verloren. Das führt direkt dazu, dass das NFL-Team einen bestens bekannten Altstar zurück in die Liga holt.

Ein Knochenbruch im Fuß zwingt Derrick Henry, die höchst zuverlässige Laufmaschine der Titans und der mit Abstand statistisch erfolgreichste Running Back dieser gesamten NFL-Saison zu einer acht- bis zehnwöchigen Pause. Womöglich spielt der 27-Jährige also gar nicht mehr in dieser Spielzeit, in der der Tabellenführer der AFC South mal wieder die Play-offs als Mindestziel auserkoren hat.

Ein schwerer Schlag für Tennessee, das von Henrys Fähigkeiten seit Jahren auch ein großes Stück weit abhängig ist. Und ein Rückschlag, der im Grunde nicht zu kompensieren sein wird.

Die Titans sind trotzdem tätig geworden - und haben kurzerhand und wie erwartet Routinier Adrian Peterson aus dem halben Ruhestand geholt. Der inzwischen 36-jährige Running Back, der in seiner sportlich höchst erfolgreichen Laufbahn abseits des Feldes auch mit einem Skandal rund um seinen Sohn aufgefallen ist, hat 2020 zwar noch für die Detroit Lions gespielt, ist seither aber ohne Job geblieben.

"AP" hat 2012 sein stärkstes Jahr gehabt: Mit 2097 Rushing Yards für die Minnesota Vikings ist er damit einer von nur vier Running Backs, die die Marke von 2000 Yards in einer Saison geknackt haben. Mit insgesamt 14.820 erlaufenen Yards in seiner Laufbahn ist Peterson, seit 2007 in der Liga und neben den Vikings auch für die Saints, Cardinals, Washington und eben zuletzt die Lions aktiv, außerdem in dieser Kategorie der fünfterfolgreichste Läufer der NFL-Geschichte.