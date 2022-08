Tischtennis: Topfavoritin Han muss nach erstem Ballwechsel aufgeben

Mit der Aufgabe von Topfavoritin Han Ying (Düsseldorf/Tarnobrzeg) nach dem ersten Punkt ist bei der Tischtennis-EM in München ein deutsches Achtelfinal-Duell nach wenigen Momenten zu Ende gegangen.

Mit der Aufgabe von Topfavoritin Han Ying (Düsseldorf/Tarnobrzeg) nach dem ersten Punkt ist bei der Tischtennis-EM in München das deutsche Duell im Damen-Achtelfinale zwischen der Top-10-Spielerin und der DM-Titelträgerin Sabine Winter (Schwabhausen) schnell zu Ende gegangen.

Winter spielt um eine Medaille

Han gab nach dem ersten Ballwechsel und Winters 1:0-Führung auf und fasste sich danach im Gespräch mit einem Arzt mehrfach an Rücken und Hüfte.

Durch das Pech der gebürtigen Chinesin spielt Winter am Freitagabend im Viertelfinale um eine Medaille. Ihre Gegnerin in der Runde der besten Acht ist entweder die Slowakin Tatiana Kukulkova oder die Italienerin Giorgia Piccolin. In drei weiteren Achtelfinals haben Spielerinnen der EM-Gastgeber ebenfalls noch Chancen auf einen Platz im Viertelfinale.

Boll und Ovtcharov überzeugen

Dimitrij Ovtcharov und Timo Boll haben indes problemlos das Achtelfinale in München erreicht. Der Olympia-Dritte Ovtcharov besiegte den Ungarn Csaba Andras am Freitag mit 4:0. Auch Rekord-Europameister Boll blieb gegen den Tschechen Lubomir Jancarik ohne Satzverlust. Patrick Franziska, Dang Qiu und Benedikt Duda zogen ebenfalls in die nächste Runde ein, die am Freitagnachmittag ausgetragen wird.

Nach seinen Schwierigkeiten im Auftaktmatch (4:3 nach 1:3 gegen den Polen Samuel Kulczycki) hatte der achtfache EM-Champion Boll gegen Jancarik keine Probleme. Nach 27 Minuten setzte sich der 41-Jährige durch. "Jeder Schlag hatte eine gute Qualität, es blitzte sogar Spielfreude auf. Dies gibt Selbstvertrauen", erklärte Boll, der in der nächsten Runde auf den Slowaken Wang Yang trifft.

Ovtcharov erwartet starken Franzosen

Ovtcharov benötigte 34 Minuten, um ins Achtelfinale einzuziehen. Der Europameister von 2013 und 2015 bekommt es mit dem Portugiesen Marcos Freitas zu tun. "Ein starker Gegner. Ich muss meine beste Leistung zeigen", sagte Ovtcharov.

Zudem kommt es zu einem deutschen Duell in der Runde der besten 16. Der Weltranglisten 13. Dang Qiu, der den Griechen Ioannis Sgouropoulos mit 4:0 besiegte, trifft auf Benedikt Duda. Der Weltranglisten-36. setzte sich gegen den Österreicher Daniel Habesohn mit 4:3 durch. Auch Patrick Franziska (4:1 gegen den Polen Jakub Diyjas) hat die nächste Runde erreicht und kämpft gegen den Portugiesen Tiago Apolonia um den Einzug ins Viertelfinale.