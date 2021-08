Tischtennis-Männer spielen gegen China um Gold

Die deutschen Tischtennis-Männer um Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov haben Japan geschlagen und somit bereits Silber sicher. Im Finale wartet allerdings China.

Silber haben sie sicher: Die Tischtennisspieler um Timo Boll. AFP via Getty Images

Das Halbfinale gegen Gastgeber Japan gewann das deutsche Herren-Team am Mittwoch in Tokio mit 3:2. Nach Silber 2008 und jeweils Bronze 2012 und 2016 sicherte sich die Mannschaft damit die vierte Medaille in der vierten Auflage dieses Wettbewerbs bei Olympia.

Das Doppel Timo Boll und Patrick Franziska sowie im Einzel Boll und - in letzter Instanz - Ovtcharov sorgten für die notwendigen Punkte.

Im Endspiel am Freitag (12.30 Uhr MESZ) ist das Trio allerdings klarer Außenseiter gegen die Top-Nation China, die bisher jedes Mal die Goldmedaille gewann. Die deutsche Frauen-Auswahl kämpft zuvor am Donnerstag (4.00 Uhr MESZ) gegen Hongkong um Bronze.