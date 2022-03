Tischmikro rausgerissen: Irving nennt sein erstes Heimspiel "historisch"

Kyrie Irving hat in der Vergangenheit schon für so manches Stirnrunzeln gesorgt und polarisiert. Rein sportlich kann der 30-jährige NBA-Star seinen Brooklyn Nets aber zusammen mit Kevin Durant bestens helfen. Was er seit dieser Nacht auch wieder in jedem Spiel darf.

Auch im Umgang mit dem Tischmikro war Kyrie Irving eigen. Eingeklemmt im Ständer hatte es dem Basketballstar ganz offensichtlich gar nicht gefallen, also riss es der Point Guard trotz größerer Schwierigkeiten samt Kabel aus der Befestigung, um dann seine Sicht der Dinge darzulegen. "Historisch" sei es gewesen, so Irving, dass er nach Abschaffung der Corona-Impfpflicht für Profisportler in New York wieder in einem NBA-Heimspiel habe mitmischen dürfen, doch es gehe gar nicht (nur) um ihn.

"Ich stehe für Freiheit ein, in allen Facetten meines Lebens", betonte der 30-Jährige, die Impfung gegen Corona kam für ihn zu keinem Zeitpunkt infrage - und das bleibt wohl auch so. "Niemand kann mich versklaven, niemand kann mir sagen, was ich mit meinem Leben anfangen soll", sagte der NBA-Profi. Es gehe darum, "Entscheidungen über sein Leben zu treffen, ohne dass einem jemand sagt, was zum Teufel zu tun ist".

Irving hatte wegen seiner strikten Haltung zu Saisonbeginn nicht zum Kader der Brooklyn Nets gehört, später holte ihn die Franchise als "Teilzeitkraft" für Auswärtsspiele (hier hat keine Impfpflicht gegolten) zurück, im Januar gab er sein Debüt. Nun ist die letzte Restriktion gefallen, Bürgermeister Eric Adams kippte die Vorschrift in der Stadt und Impfskeptiker Irving lief gegen die Charlotte Hornets auf.

"Ich lese nicht alles, aber ich lese einiges"

110:119 hieß es am Ende. "Nicht das Ergebnis, das wir wollten", sagte Irving, der von den Fans mit Jubel begrüßt wurde und 16 Punkte sowie elf Assists verbuchte. "Ich bin dankbar, dass ich die Chance hatte, mit meinen Brüdern da draußen zu sein." Doch es gab aus seiner eigenen Sicht noch etwas Wichtigeres an diesem Tag, in diesen Stunden: seine Botschaft.

Dafür hatte Irving öffentlich in den vergangenen Monaten viel Kritik abbekommen, das schmerzte ihn ganz offensichtlich. "Mein Image wurde getrübt - und die Leute versuchen ständig, meinen Namen zu verleumden. Diese Dinge vergesse ich nicht", sagte der NBA-Champion von 2016 (damals mit den Cleveland Cavaliers zusammen mit dem jetzigen Lakers-Star LeBron James). "Ich lese nicht alles, aber ich lese einiges."