Tirreno-Adriatico: Bauhaus verpasst Tagessieg knapp

Phil Bauhaus hat einen Etappensieg bei der 58. Auflage der italienischen Fernfahrt Tirreno-Adriatico nur knapp verpasst. Der Sieg ging an Jasper Philipsen. In der Gesamtwertung bleibt Lennard Kämna auf Position zwei.

Bauhaus (28) musste sich am Mittwoch nach 216 Kilometern von Follonica nach Foligno im Sprint nur dem Belgier Jasper Philipsen geschlagen geben. Biniam Girmay aus Eritrea sprintete auf Platz drei.

Indes bleibt Lennard Kämna weiter in aussichtsreicher Position im Wettstreit um den Gesamtsieg. Der Bora-hansgrohe-Profi verteidigte seinen zweiten Gesamtrang und liegt weiter 28 Sekunden hinter dem Italiener Filippo Ganna.

Eine Tempoverschärfung der niederländischen Jumbo-Visma-Mannschaft um den dreimaligen Vuelta-Sieger Primoz Roglic sowie dem aufmerksamen Kämna sprengte rund elf Kilometer vor dem Ziel kurzzeitig das Feld. Letztlich wurden die Flüchtigen aber wieder eingeholt und es kam zum erwarteten Massensprint.

"Es ist immer schön zu gewinnen, und nach einer Teamleistung wie dieser ist es besonders schön", sagte Philipsen in einem Interview nach dem Rennen. "Der Saisonstart ist für das Team nicht so verlaufen, wie wir es uns erhofft hatten. Es ist noch früh, und wir müssen ruhig bleiben, wie wir es in den vergangenen Jahren getan haben, dann werden die Siege kommen."

Am Donnerstag wird das Rennen mit dem vierten Teilstück über 218 Kilometern von Greccio zur Mini-Bergankunft in Tortoreto fortgesetzt. Zu Ende geht die Fernfahrt am Sonntag in San Benedetto del Tronto.

3. Etappe: Follonica/Italien - Foligno/Italien (216,00 km):

1. Jasper Philipsen (Belgien) - Alpecin-Deceuninck 5:19:08 Std.; 2. Phil Bauhaus (Köln) - Bahrain Victorious + 0 Sek.; 3. Biniam Girmay Hailu (Eritrea) - Intermarché-Circus-Wanty; 4. Matteo Moschetti (Italien) - Q36.5 Pro Cycling Team; 5. Simone Consonni (Italien) - Cofidis; 6. Wout van Aert (Belgien) - Jumbo-Visma; 7. Edward Theuns (Belgien) - Trek - Segafredo; 8. Dylan Groenewegen (Niederlande) - Team Jayco AlUla; 9. Fabio Jakobsen (Niederlande) - Soudal Quick-Step; 10. Jordi Meeus (Belgien) - Bora-hansgrohe

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 3. Etappe:

1. Filippo Ganna (Italien) - Ineos Grenadiers 10:38:09 Std.; 2. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe + 28 Sek.; 3. Magnus Sheffield (USA) - Ineos Grenadiers + 30; 4. Brandon McNulty (USA) - UAE Team Emirates + 34; 5. Thymen Arensman (Niederlande) - Ineos Grenadiers + 39; 6. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 41; 7. Andreas Leknessund (Norwegen) - Team DSM; 8. Casper Pedersen (Dänemark) - Soudal Quick-Step + 47; 9. Wilco Kelderman (Niederlande) - Jumbo-Visma + 48; 10. Alexei Luzenko (Kasachstan) - Astana Qazaqstan Team