Tirol verstärkt sich mit Offensivspieler Butler

Die WSG Tirol gibt die dritte Neuverpflichtung dieser Transferperiode bekannt - Quincy Butler soll den Bundesligisten in der Offensive verstärken.

Die WSG Tirol gibt ihren dritten Neuzugang in dieser Transferperiode bekannt. Der 22-jährige Quincy Butler kommt von Hoffenheim II, für die er in der abgelaufenen Saison 25-mal in der Regionalliga Südwest im Einsatz war. Dabei gelangen dem Offensivspieler fünf Tore und drei Vorlagen.

"Ich freue mich, dass der Transfer mit Quincy geklappt hat. Er passt sehr gut in unser definiertes Anforderungsprofil auf dieser Position und wird uns mit seinem Tempo und seiner Dynamik mehr Optionen in der Offensive geben. Wir wollen das Potential von Quincy weiterentwickeln und ihm den nächsten Schritt in seiner Karriere mit der Plattform WSG Tirol ermöglichen", freut sich Neo-Coach Semlic über seinen Neuzugang.

Der 22-Jährige selbst kann es kaum abwarten, bei seiner zweiten Europa-Station loszulegen: "Ich bin sehr dankbar über die Gelegenheit, bei der WSG Tirol und damit in der ADMIRAL Bundesliga spielen zu dürfen."