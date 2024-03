Tirol schaltet Fivers aus und folgt Hard ins Final4 des ÖHB-Pokals

Sparkasse Schwaz Handball Tirol folgt dem Alpla HC Hard ins Halbfinale des ÖHB Cup. Die Tiroler setzten sich Samstagabend in der Wiener Hollgasse mit 30:28 gegen den HC Fivers WAT Margareten durch. Am Sonntag geht es für den Förthof UHK Krems zur HSG Holding Graz, das letzte Ticket spielen dann West Wien und Linz am 3. April aus.

Alpla HC Hard feierte als erstes Team den Einzug in das Final4 des ÖHB-Pokals. Alexandra Köß, Alpla HC Hard