Köllner: "Heute waren alle richtig gut" - Adduktorenprobleme bei Verlaat

Durch ein Tor von Meris Skenderovic hat 1860 München am Donnerstag einen Test gegen den österreichischen Erstligisten WSG Tirol mit 1:0 gewonnen - und den Trainer glücklich gemacht.

Vor 500 Zuschauern in der Tiroler Kleinstadt Wörgl trafen sich der österreichische Erstligist WSG und Drittligist TSV 1860 am Donnerstag zu Testzwecken. Michael Köllner, Trainer der Löwen, verzichtete kurzfristig auf seinen Abwehrspieler Jesper Verlaat, den Adduktorenprobleme beim Aufwärmen hemmten. "Das ist nichts schlimmes", gab Köllner auf der 1860-Website Entwarnung. "Da wollten wir nichts riskieren." Niki Lang begann somit.

Während seine "Sechzger" trotz guter Momente vor der Pause noch nichts Zählbares zu Stande brachten, weil sie "die Angriffe nicht sauber zu Ende" spielten, freute Köllner die Leistungssteigerung nach der Pause. Die schließlich auch im einzigen Tor der Partie gipfelte, erzielt durch Angreifer Meris Skenderovic (72.). Lorenz Knöferl und Marius Willsch hatten den Treffer initiiert.

Intensives Spiel nach vielen Trainingseinheiten

Köllner, der in Wörgl auch auf Quirin Moll (Adduktorenprobleme), Stefan Lex (Oberschenkelprobleme), Marcel Bär (Reha-Training), Milos Cocic (muskuläre Probleme) und Phillipp Steinhart (Aufbautraining) verzichten musste und 21 Akteure einsetzte, war nach Abpfiff hochzufrieden. "Es war ein sehr intensives Spiel von beiden Mannschaften. Hut ab vor meinem Team, nachdem wir gestern und vorgestern zweimal trainiert haben."

Köllner führte weiter aus: "Heute waren alle richtig gut. Besonders wichtig war, dass wir auf einem solchen Niveau Matchpraxis sammeln und den Rhythmus in der Länderspielpause beibehalten konnten." Besonders für die jungen Spieler sowie die nach längerer Verletzung zurückgekehrten Semi Belkahia und Willsch sei der Test gegen die WSG mit "ihren schnellen Spielern in ihren Reihen" wertvoll gewesen.

Münsing, Illertissen, Dortmund

Bereits am Freitagabend geht es für 1860 mit einem weiteren Test-Vergleich weiter, die Münchner sind dann zu Gast beim SV Münsing Ammerland (18 Uhr). Am kommenden Dienstag (27. September, 19 Uhr) steht dann das Toto-Pokal Viertelfinale beim FV Illertissen auf dem Plan. In der Liga setzen die Löwen dann am 1. Oktober bei Borussia Dortmund II (14 Uhr) ihr Vorhaben Zweitliga-Aufstieg fort.

Tore und Karten 0:1 Skenderovic (72') mehr Infos Tore und Karten 0:1 Skenderovic (72') Spielinfo Stadion Sportzentrum Wörgl mehr Infos Spielinfo Anstoß 22.09.2022, 18:30 Uhr Stadion Sportzentrum Wörgl Wörgl

Aufstellung 1860: Hiller - Deichmann, Glück, Lang, Greilinger - Wein - Boyamba, Rieder, Kobylanski, Tallig - Lakenmacher.

Wechsel: Kretzschmar für Hiller (46.), Lannert für Kobylanski (46.), Vrenezi für Wein (46.), Belkahia für Glück (61.), Freitag für Greilinger (61.), Skenderovic für Lakenmacher (61.), Willsch für Boyamba (61.), Knöferl für Rieder (61.), Wörl für Deichmann (61.), Sür für Tallig (61.).