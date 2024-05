Tirol freut sich über ersten Bundesligasieg der Saison

Die WSG konnte das Kellerduell gegen Austria Lustenau für sich entscheiden. Bei den Tirolern war danach Erleichterung angesagt.

Die Ausgangslage war klar - mit jeweils nur zwei Punkten aus den ersten sechs Spielen bildeten die WSG Tirol und Austria Lustenau das Tabellenende. Im direkten Duell ging es also darum, sich erstmal etwas Luft zu verschaffen. Nach turbulenten 90 Minuten und fünf Toren stapfte am Ende die WSG als Sieger vom Platz.

Für Cheftrainer Thomas Silberberger gestaltete sich das Spiel zur Zitterpartie. "Es war eine Achterbahn der Gefühle. In der ersten Halbzeit haben wir Lustenau an die Wand gespielt, hatten noch einen Tausender durch Diarra und waren zur Pause absolut verdient in Führung. Dann kippt die Partie durch eine unglückliche Aktion beim Anschlusstreffer und ein Traumtor zum 2:2. Danach hatten wir drei Sitzer durch Umschaltaktionen und gehen im Endeffekt als Sieger vom Platz“, so der 50-Jährige in einer Aussendung.

Am Ende war es Lukas Sulzbacher der den Tirolern den ersten Bundesliga-Sieg der Saison bescherte. Sein Teamkollege Felix Bacher betonte im Anschluss die Bedeutung des Sieges für die Mannschaft: "Es war eine Wahnsinns-Partie. Wir sind zunächst gerade in der ersten Halbzeit super in das Spiel gekommen. Dann sind wir aber nach der Pause mit einem langen Ball ausgehebelt worden und haben ein unnötiges Tor bekommen, dadurch sind ein wenig die Dämme gebrochen. Aber im Endeffekt ist es ein hochverdienter Sieg für uns. Der erste Dreier der Saison tut uns gut."

Mit dem Sieg liegt die WSG weiterhin auf dem elften Platz, ist jetzt aber punktgleich mit Aufsteiger Blau-Weiß Linz und Austria Wien. Am kommenden Spieltag treffen die Tiroler auf den WAC (Samstag, 17 Uhr, LIVE! bei kicker).