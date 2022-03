Tiraspol-Trainer Vernydub kämpft für die Ukraine

Die Arbeit als Trainer ist für Jurij Vernydub in der aktuellen Situation zweitrangig. Der Ukrainer hat Sheriff Tiraspol zurückgelassen und sich ins Kriegsgebiet begeben.

Unterschiedlicher können Gefühlswelten wohl kaum sein. Noch kein halbes Jahr ist es her, dass Jurij Vernydub an der Seitenlinie des Estadio Santiago Bernabeu stand und Sebastien Thills Traumtor zum sensationellen Auswärtssieg bei Real Madrid bejubelte.

Underdog Sheriff Tiraspol siegt beim Rekordchampion, darin sahen viele ein kleines Fußballmärchen. Aus dem Märchen ist inzwischen jedoch ein Alptraum geworden, und mit Fußball hat der nichts mehr zu tun. Es gibt wichtigere Dinge, denkt sich auch Vernydub - seinen Posten als Sheriff-Trainer hat er für den Moment zurückgelassen. "Als mich mein Sohn anrief und mir sagte, dass die Russen uns angegriffen haben, wusste ich, dass ich heimkehren und kämpfen muss", erklärte Vernydub gegenüber BBC.

Den Liga-Sieg am Dienstag gegen Milsami Orhei bekam der 56-Jährige nur über das Handy mit, über das sich auch seine Spieler immer wieder bei ihm melden. Davon zehrt er in dieser surrealen Situation. "Fußball ist mein Leben. An Fußball zu denken, motiviert mich. Wir werden gewinnen und dann werde ich zurück an meine geliebte Arbeit gehen."