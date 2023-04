Tipps vom FIFA-Meister: "Man geht gefühlt mit 1:0 ins Spiel"

Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen weiß als deutscher FIFA-Einzelmeister, was auf dem virtuellen Rasen den Erfolg bringt - kicker eSport hat er es verraten.

Nach dem Finale der VBL Club Championship ist vor dem Finale der VBL-Einzelmeisterschaft. Am 10. und 11. Juni werden die besten FIFA-23-Spieler Deutschlands zusammenkommen, um die nationale Krone auszuspielen - zu bezwingen gilt es den Titelverteidiger 'DullenMIKE'. Dieser muss sich zwar erst noch für das Grand Final qualifizieren, sollte daran bei normalem Verlauf aber nicht scheitern.

Der VBL-Champion und deutsche eNationalspieler zählt seit Jahren zu den besten FIFA-eSportlern der Welt, international bekannt wurde er einst als jüngster Gewinner eines FUT Champions Cup aller Zeiten. In den vergangenen Saisons ist 'DullenMIKE' gereift, hat wichtige Erfahrungen gesammelt und seinen Spielstil feinjustiert. "Wenn man gegen mich spielt, kann man mit einer Niederlage rechnen", meint Neuhausen selbstbewusst gegenüber kicker eSport.

'DullenMIKE' rät zu "Computenaccio"

Neben Talent und Training können die kleinen Feinheiten in der taktischen Herangehensweise den Unterschied machen. Gerade Anfängern empfiehlt 'DullenMIKE', "weniger oft die Innenverteidiger rauszuziehen". Stattdessen sollten "die Sechser angewählt bleiben, um Passwege zuzustellen". In der Defensive - traditionell das Prunkstück des FIFA-Profis - rät Neuhausen zu Vertrauen in die KI.

"Hinten sollte man viel den Computer machen lassen. Es hört sich komisch an, aber es ist die beste Verteidigung", sagt 'DullenMIKE' - eine Art "Computenaccio" also. Von einer allzu hohen Kette sollte folglich abgesehen werden, eine stabile und überlegte Staffelung führe eher zum Erfolg. Der VBL-Einzelmeister setzt aktuell auf eine 4-3-2-1-Formation, da diese "sehr offensiv ausgelegt" sei.

"Die Defensive steht bei mir eigentlich immer ganz gut, manchmal scheitert es an der Offensive. Dadurch dass ich 4-3-2-1 spiele, habe ich deutlich mehr Chancen", erklärt 'DullenMIKE'. Dem 3-4-2-1 sei er ebenfalls "nicht abgeneigt", das System mit Dreierkette müsse er "aber noch ein bisschen mehr spielen". Gelegenheit dazu dürfte er erhalten, die kompetitive FIFA-23-Saison geht allmählich in die heiße Phase.

TOTY-Mbappé erhält Vorzug vor R9

Errungen werden die großen Titel in aller Regel im FUT-Modus, in dem natürlich auch die Auswahl der Karten eine übergeordnete Rolle spielt. Zwischen den Pfosten vertraut 'DullenMIKE' wenig überraschend auf Real-Keeper Thibaut Courtois: "Er ist einfach der Konstanteste, er macht kaum Fehler." Vor dem Belgier orchestriert Sergio Ramos die Abwehr des Spielers vom FOKUS CLAN.

Neuhausen nutzt die Flashback-Version des spanischen Routiniers - und spart nicht an Lob: "Die 83 Punkte fürs Tempo fühlen sich wie 90 an, der holt sogar TOTY-Mbappé ein." Das Mittelfeld von 'DullenMIKE' dirigiert eine der beliebtesten Icons überhaupt in FUT, Ruud Gullits TOTY-Variante darf in seiner Startelf nicht fehlen. "Ich bin froh, dass ich ihn für die Qualifier als Leihspieler habe", meint der deutsche Meister.

'DullenMIKE' geht in seiner Wertschätzung für den früheren niederländischen Weltklasse-Spieler sogar noch weiter: "Wenn man ihn selbst hat und der Gegner nicht, startet man gefühlt mit 1:0 ins Spiel - es ist ein großer Unterschied." Herausragende Icon im Mittelfeld, herausragende Icon im Angriff? So einfach macht es sich Neuhausen nicht, er setzt statt auf Ronaldo auf das TOTY-Objekt von Kylian Mbappé.

Perisic als Low-Budget-Gullit

Doch hat 'DullenMIKE' auch einen Tipp für Normalsterbliche, für FUT-Spieler mit geringerem Budget? "Ivan Perisic im Mittelfeld", empfiehlt der Profi. "Er ist ein kompletter Allrounder und hat fünf Sterne für den schwachen Fuß."

"Er ist fast so etwas wie Gullit in abgeschwächt", fährt Neuhausen fort. Tatsächlich ist der Kroate für nicht mal 4.000 Münzen auf dem Transfermarkt zu erstehen. Ob 'DullenMIKE' den langjährigen Bundesliga-Spieler auch im VBL Grand Final einsetzen würde, ist eher fragwürdig.