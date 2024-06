Tipp-Kick wird 100 Jahre alt: "Ich bin eher Phil Taylor als Franz Beckenbauer"

Normann Koch ist als siebenmaliger Deutscher Meister der Beste, den es in der traditionsreichsten und schönsten Fußballsimulation je gab. Daniel Meuren, ehemaliger kicker-Mitarbeiter und heutiger FAZ-Redakteur, hat es nur zweimal zur Vizemeisterschaft gebracht. Ein Gespräch über den feinen Unterschied, die Liebe zu einem vermeintlichen Kinderspiel und die Angst vor dem schmerzhaften Tod durch die Gaming-Dominanz.

"Es ist absolut faszinierend und müsste eigentlich jedes Kind in seinen Bann ziehen, weil es so facettenreich ist", findet Normann Koch im Gespräch mit Daniel Meuren. picture alliance/Privat

Tipp-Kick wurde sportlich vor allem von Schleswig-Holsteinern wie Ihnen und Ihren Teamkameraden bei Concordia Lübeck geprägt, Herr Koch. Lag das daran, dass es in Ihrem Bundesland nie die Alternative gab, Fan eines Fußball-Bundesligaklubs zu sein, bis Holstein Kiel es nun erstmals gepackt hat?

Das ist ja mal ein interessanter Einstieg. Für mich hatte Tipp-Kick und Fußball letztlich doch relativ wenig gemeinsam, auch wenn das natürlich die Grundlage ist und es ja ein Tischfußballspiel ist und unter uns Kickern mindestens genauso viele Fußballfans sind wie im Rest der Bevölkerung auch. Es hätte mich aber keineswegs von meiner Besessenheit zu Tipp-Kick abgehalten, wenn ich als Kind und Jugendlicher für Bundesligaspiele ins Kieler oder Lübecker Stadion hätte gehen können.

Sie haben Tipp-Kick zu einer unglaublichen Perfektion getrieben. Ihre Erfolge vergleiche ich immer mit denen von Phil Taylor. Er hat den Dartssport zwei Jahrzehnte lang dominiert, Sie das fast ausschließlich in Deutschland wettbewerbsmäßig betriebene Tipp-Kick. Haben Sie sich mal bei dem Gedanken erwischt, ein Profileben wie Taylor zu führen?

Auf alle Fälle. Ich wurde immer mal wieder als Franz Beckenbauer des Tipp-Kick bezeichnet, dabei sehe ich mich tatsächlich eher als Phil Taylor, weil beide Spiele von der Herangehensweise viel gemein haben. Bei beiden geht es um die Duellsituation und Hand-Auge-Koordination, Tipp-Kick halte ich wegen seiner Vielfalt für das faszinierendere Spiel. Aber es ist halt leider fürs Fernsehen kaum einzufangen in seiner Dynamik und Genialität. Für Darts braucht man erst mal nur zwei Kameras.

Tatsächlich soll das DSF in den 90er Jahren Tipp-Kick getestet und sich dann für Darts entschieden haben ...

Das hätte viel verändern können. Aber natürlich auch zum Schlechten, weil wir damit hätten Geld verdienen können. So blieb Tipp-Kick immer reine Leidenschaft.

Haben Sie sich in einer überschaubaren Szene an Tipp-Kick-Enthusiasten als Ikone gefühlt?

Ja, das war mir schon bewusst. Tipp-Kick hat mir eine Ewigkeit extrem viel bedeutet. Deswegen habe ich das halt auch mit so einer Leidenschaft und Akribie betrieben und bin so weit gekommen. So simpel das Spiel aufgebaut ist, so unmöglich ist es, diesen kleinen Ball mit seiner Spielfigur perfekt zu beherrschen. Ich war aber besessen davon, es möglichst gut zu können. Und wenn ich ehrlich zu mir bin, bedeutet mir das immer noch sehr, sehr viel. Ich merke es daran, dass ich relativ häufig vom Tipp-Kick träume, wo ich irgendwie gegen irgendjemanden spiele. Und wenn ich dann so in mich reinfühle, ist mir schon bewusst, welchen Fußabdruck ich hinterlassen habe. Dann bin ich schon stolz drauf und echt glücklich. Mir hat es extrem viel gegeben.

Ich durfte zwei Endspiele um die Deutsche Tipp-Kick-Meisterschaft bestreiten - und verlor beide. Das hat sehr geschmerzt. Was gibt einem ein weithin so unbeachteter Titel?

Die Bedeutung von etwas, das man erreicht hat, bemisst sich erst einmal nicht an der Aufmerksamkeit, die dem geschenkt wird. Zunächst entspringt so was einer intrinsischen Motivation, dass man etwas möglichst perfekt beherrschen will. Da kommt es nicht drauf an, ob man damit Geld oder Aufmerksamkeit verdienen kann. Meine Motivation, meine Fähigkeiten immer weiter zu perfektionieren, war irrwitzig groß. Trotz sieben Titeln habe ich noch mehr Meisterschaften bestritten, wo ich nicht Erster wurde. Nach jeder Deutschen, die ich nicht gewonnen habe, habe ich wochenlang dran zu knabbern gehabt, weil es halt immer ein ganzes Jahr dauerte, bis man wieder die Gelegenheit bekommt, diese Scharte auszuwetzen.

Es hat Sie also trotz all Ihrer Erfolge ernsthaft geschmerzt, dass ich Sie auf meinen Wegen in die beiden Endspiele zweimal ausgeschaltet habe?

Aber hallo! Absolut. Damit haben Sie mich richtig geärgert, auch wenn ich es Ihnen gegönnt habe, weil wir bei Turnieren immer eine sehr gute Zeit und geile Trainingseinheiten miteinander hatten. Ich wollte immer gewinnen. Bedingungslos. Ich war gerade bei den Deutschen Meisterschaften immer Feuer und Flamme. Erst als sich das irgendwann geändert hatte und ich das nach einer gewissen Zeit erkannte, habe ich konsequenterweise aufgehört.

Was fehlte mir, um die Meisterschaften zum positiven Ende zu bringen?

Vielleicht war es nur das Quäntchen Glück, vielleicht aber auch das, was in den meisten Fällen meiner Ansicht nach der Casus knacksus ist: Die letzte Überzeugung, die absolute Gewissheit, dass man gewinnt, einen kompletten Flow-Zustand, in dem man wirklich überhaupt nicht mehr nachdenkt, sondern nur noch hundertprozentig fokussiert und konzentriert auf den Augenblick ist. Ich habe mich eigentlich hauptsächlich darauf konzentriert, in diesen Zustand zu kommen während dieser zwei Turniertage und ihn möglichst zu halten.

Tipp-Kick feiert am Wochenende beim Hersteller Mieg in Villingen-Schwenningen mit der Deutschen Meisterschaft sein Jubiläum. Weitere hundert Jahre wird Tipp-Kick, das man kaum noch in Kinderzimmern findet, nicht gegen Computerspiele bestehen. Wie sehr schmerzt der Gedanke?

Ich habe da auch wenig Hoffnung. Und das schmerzt unglaublich, weil es ein supergeiles Spiel ist. Es ist absolut faszinierend und müsste eigentlich jedes Kind in seinen Bann ziehen, weil es so facettenreich ist. Du bist Torjäger und Verteidiger, Torwart und Mannschaftsarzt, Trainer und Manager - und musst so viele Sachen mit reinbringen: Konzentrationsfähigkeit, Antizipationsvermögen, Schnelligkeit, Fingerfertigkeit, Geschick, auch taktisches Gespür und was weiß ich noch alles. Es beinhaltet so viele sportliche Attribute, obwohl du dich nicht gerade körperlich verausgabst. Es ist so krass gut fürs Gehirn, für die Seele. Um das alles ist es super schade, wenn es die nächsten hundert Jahre bei der vermutlichen Entwicklung höchstwahrscheinlich nicht überstehen wird und irgendwann die ganzen Computerspiele und was weiß ich noch alles die Macht übernommen haben.

Haben Sie keine Hoffnung mehr?

Nicht wirklich. Und das ist bitter. Sich an einen Computer zu setzen und irgendeine Fußballsimulation zu daddeln oder eben Tipp-Kick, da liegen Welten dazwischen. Aber wenn die Leute es nicht ausprobieren - und es werden immer weniger -, werden sie leider nie erfahren, was sie verpassen. Und das ist dann halt der äußerst unschöne Tod unseres Spiels, das ich immer abgöttisch geliebt habe.