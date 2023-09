Tinte trocken: Xavi verlängert bis Juni 2025

Der FC Barcelona hat den Vertrag mit Cheftrainer Xavi bis Juni 2025 verlängert.

Die Verlängerung des Kontrakts mit dem ehemaligen Spieler und jetzigen Cheftrainer gab Barça am Freitagabend, rund 24 Stunden vor dem nächsten Liga-Heimspiel gegen Celta Vigo bekannt. Im Beisein von Präsident Joan Laporta und Sportdirektor Deco unterzeichnete Xavi am Freitag einen neuen Vertrag bis 20. Juni 2025. Das Arbeitspapier enthält zudem eine Option zur Verlängerung.

Schon zuvor hatte er die sich nahende Einigung, an der "seit Tagen" gearbeitet worden war, durchblicken lassen: "Ich bin glücklich."

Der 43-Jährige steht seit November 2021 in Verantwortung bei seinem Ausbildungsklub. In diesem Jahr führte der aus dem rund 25 Kilometer von Barcelona entfernten Terrassa stammende Coach die Katalanen zur Meisterschaft und zum spanischen Superpokalsieg. Vor allem aber führte er den FCB nach dem Weggang von Lionel Messi zurück zu alter Stärke und Identität. Außerdem verhalf er zwölf Spielern aus der klubeigenen Akademie La Masia zum Profi-Debüt, darunter das Toptalent Lamine Yamal, das kürzlich zum jüngsten Champions-League-Akteur der Katalanen in die Geschichtsbücher einging.

Xavi hat zu seiner aktiven Zeit über 760 Pflichtspiele für den FC Barcelona bestritten. Der ehemalige zentrale Mittelfeldspieler gewann mit dem FCB unter anderem viermal die Champions League und achtmal die Meisterschaft. Der Welt- und zweimalige Europameister sammelte nach seinem Karriereende zunächst in Katar bei Al-Sadd erste Erfahrungen als Trainer, ehe er er den glücklosen Ronald Koeman in Barcelona beerbte.