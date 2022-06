Tinte trocken: Schwarz übernimmt bei Hertha

Was der kicker bereits berichtet hat, ist nun offiziell: Sandro Schwarz wird neuer Trainer bei Hertha BSC. Der 43-Jährige unterschrieb bei der Alten Dame bis Juni 2024.

Der kicker hatte bereits am 26. Mai berichtet, dass sich Hertha und Schwarz einig sind, nun hat der Bundesligist die Verpflichtung des 43-Jährigen auch offiziell bestätigt. Schwarz wechselt von Dynamo Moskau an die Spree und tritt die Nachfolge von Interimstrainer Felix Magath an, wie der Verein am Donnerstag mitteilte.

"Bei der Suche nach einem neuen Trainer für Hertha BSC standen für mich neben den fachlichen Qualitäten auch Begeisterungsfähigkeit, Leidenschaft und Emotionalität im Blickpunkt", erklärte Fredi Bobic. "Das alles hat Sandro in seiner Zeit beim FSV Mainz 05 und auch bei Dynamo Moskau gezeigt", so der Geschäftsführer Sport weiter.

Der Verein hat eine schwierige Zeit hinter sich. Das mit Arbeit, Freude und viel Energie zum Positiven zu wandeln, darauf freue ich mich jetzt total. Sandro Schwarz

"Sandro kann mit seiner Persönlichkeit, der aktiven und vorwärts gewandten Art Fußball spielen zu lassen, eine Bindung zwischen grünem Rasen und dem Umfeld schaffen. Das ist das, was wir bei Hertha BSC brauchen“, begründete Bobic die Verpflichtung des neuen Coaches.

"Ich habe mit Fredi Bobic einige sehr gute und intensive Gespräche geführt", äußeret sich Schwarz. "In aller Offenheit und Klarheit, die es braucht. Ich habe große Lust darauf, den Neustart bei Hertha BSC mitzugestalten. Der Verein hat eine schwierige Zeit hinter sich. Das mit Arbeit, Freude und viel Energie zum Positiven zu wandeln, darauf freue ich mich jetzt total."

Schwarz war zuletzt bei Dynamo Moskau im Amt, zuvor war er von Juli 2017 bis November 2019 beim 1. FSV Mainz 05 tätig gewesen.

