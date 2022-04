Tinte trocken: Klopp verlängert Vertrag beim FC Liverpool bis 2026

Dass Jürgen Klopp und der FC Liverpool perfekt zusammenpassen, ist kein großes Geheimnis. Eigentlich wollte der Coach seine Amtszeit aber 2024 nach Auslaufen seines Vertrages beenden - nun hat er sich umentschieden.

Jürgen Klopp hat seinen Vertrag in Liverpool bis 30. Juni 2026 verlängert. Bereits aufkommende Medienberichte hierzu haben die Reds am Donnerstagabend nun offiziell bestätigt. Somit kann die Erfolgsgeschichte, die der deutsche Trainer seit 8. Oktober 2015 an der Anfield Road schreibt, fortgeführt werden. "Ich bleibe für weitere zwei Jahre", so der Trainer in einer Videobotschaft. "Und nicht nur ich, sondern auch alle meine Trainer." Und warum? "Ulla wollte hierbleiben. Und was machst du als guter Ehemann, wenn deine Frau bleiben will? Du bleibst!", lachte Klopp.

Aber nicht nur aus diesem Grund bleibt der Deutsche in England. "Ich liebe den Klub, es ist der beste Platz, wo ich sein kann. Ich fühle mich richtig, richtig glücklich. Also bleibe ich zwei weitere Jahre, also insgesamt vier ab jetzt. Wow, das ist eine lange Zeit im Fußball. Hoffentlich genießen wir alle zusammen die Zeit", fuhrt der Coach fort.

Klopp hatte sich Ende 2019 bis 2024 an die Reds gebunden, zuletzt aber immer wieder zu verstehen gegeben, danach aufzuhören. "Der Plan lautet im Moment, bis 2024 zu kommen und dann - 'Danke schön'", hatte Klopp erst im März erklärt. Bislang war davon ausgegangen worden, er werde danach ein Sabbatjahr einlegen. Nun hat der 54-Jährige seine Entscheidung geändert.

In den letzten Jahren hat Klopp Liverpool wieder zu einem der besten Teams in Europa geformt. Erfolge gab es reichlich, beispielsweise der Gewinn der Champions League 2019 oder der Meistertitel in der Premier League 2020. Auch dieses Jahr sind die Reds in Meisterschaft und Königsklasse gut dabei und haben die Chancen auf insgesamt vier Titel.

Sicher ist für den Klub nun: Sie können für weitere zwei Jahre mit ihrem Erfolgstrainer planen.