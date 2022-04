Timon Janssen: "Nach jedem Dreierpack wird eine Kiste fällig"

Mit 16 Treffern in nur vier Ligaspielen war Timon Janssen vom VfR Schwarz-Weiß Warbeyen 1945 aus der Kreisliga C Kleve-Geldern bundesweit der erfolgreichste Torschütze im Monat März. Im Interview spricht der 23-Jährige über seine Vergangenheit als Verteidiger, einen Hattrick in nur drei Minuten und die Torjägerkanone für alle.

Timon Janssen: "Noch auf Platz eins zu klettern, wird definitiv sehr schwierig." VfR Schwarz-Weiß Warbeyen 1945