Timo Werner spielt wieder für Leipzig

Vor zwei Jahren verließ Timo Werner das Bundesliga-Team von RB Leipzig. Nun kehrt er wieder zurück.

Bei seinem alten Verein war Timo Werner zu einem der besten Stürmer der Bundesliga geworden. Dann wechselte er zum FC Chelsea in Großbritanniens Hauptstadt London.

So richtig glücklich wurde Timo Werner in England aber nicht. Oft saß er nur auf der Ersatzbank. Trotzdem findet Timo Werner: "Die Erfahrung, in einem anderen Land und einer anderen Liga zu spielen, hat mir für meinen Weg sehr geholfen."

Sieger in der Champions League

Auch einen großen Erfolg konnte der Stürmer feiern: Vor einem Jahr gewann Timo Werner mit dem FC Chelsea die Champions League (gesprochen: tschämpiens liig). In dem Turnier für die besten Vereine Europas darf sich Timo Werner auch in Leipzig beweisen.

Dazu kommt: Im Winter möchte der Angreifer für Deutschland bei der Weltmeisterschaft in Katar antreten. Um das zu schaffen, muss er vorher möglichst viele Spiele bestreiten. Dafür stehen die Chancen in Leipzig besser als in London.