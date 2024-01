Timo Löser wechselt innerhalb der 2. Handball-Bundesliga

Timo Löser, einer der torgefährlichsten Rückraumspieler der 2. Handball-Bundesliga, wechselt innerhalb der Liga.

Erster Sommer-Neuzugang für den HC Elbflorenz Dresden: Rückraumspieler Timo Löser wird vom Liga-Konkurrenten Dessau-Roßlauer HV 06 nach Dresden wechseln. Löser macht damit von einer Klausel in seinem Dessauer Vertrag Gebrauch.

Der Rückraumspieler hätte beim DRHV nämlich eigentlich noch bis Sommer 2025 einen Kontrakt. In der laufenden Zweitliga-Saison hat der 24-Jährige bislang alle 19 Spiele absolviert, in denen ihm 117 Treffer gelangen.

Cheftrainer André Haber sagt zum ersten Neuzugang: "Ich freue mich sehr, dass Timo in der kommenden Saison ein Teil unserer Mannschaft sein wird. Ich kenne ihn bereits länger aus einer gemeinsamen Zeit in Leipzig und finde, dass er sich in den letzten Jahren zu einem der stärksten Rückraumlinken der 2. Liga entwickelt hat. Deshalb freut es mich sehr, dass wir ihn von unserem Projekt überzeugen konnten und bin überzeugt, dass er unserer Mannschaft helfen wird."

"Ich freue mich sehr auf meinen Wechsel zum HC Elbflorenz Dresden. Der Verein hat ein enormes Potenzial und bietet optimale Bedingungen. Somit ist es nach fünf Jahren in Dessau nun der nächste logische Schritt meiner Handballkarriere", so Timo Löser.

Er betont: "Besonders freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit André, unter dessen Leitung ich bereits in der A-Jugend trainiert habe und werde meinen Teil dazu beitragen, um gemeinsam mit der Mannschaft und dem Verein zu wachsen."

"Sicherlich auch folgerichtig und verständlich"

Dessaus Trainer Uwe Jungandreas räumt ein: "Das ist schon ein Verlust für uns. Nichtsdestotrotz war er jetzt über Jahre in der Torschützenliste vorne mit dabei und wenn er jetzt den nächsten Schritt gehen möchte, dann ist das sicherlich auch folgerichtig und verständlich."

"Der Verlust eines Führungsspielers ist für alle im Verein und drumherum sehr schmerzhaft. Mit Timo verlässt uns ein absoluter Leistungsträger und besondere Persönlichkeit", meint der Sportliche Leiter des DRHV, Vanja Radic.

Timo Löser wurde am 15. Oktober 1999 in Merseburg geboren und machte seine ersten Handballerfahrungen beim SV Friesen Frankleben. 2015 folgte der Wechsel ins Nachwuchsleistungszentrum des SC DHfK Leipzig, wo er unter der Leitung von Trainer André Haber mit der A-Jugend die deutsche Meisterschaft gewinnen konnte.

Danach lief Löser für die zweite Mannschaft des SC DHfK auf, bestritt in der Saison 2018/19 jedoch auch einige Spiele für die Bundesliga-Mannschaft. Im Sommer 2019 wechselte der 24-Jährige zum damaligen Drittligisten Dessau-Roßlauer HV 06, mit dem er in der Saison 2019/20 den Aufstieg in die 2. Bundesliga feierte. Seitdem hat er in bislang 131 Pflichtspielen insgesamt 670 Tore für den DRHV erzielt.