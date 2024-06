Timo Kastening: "Wir verlieren echte Typen"

Die Saison 2023/24 ist vorbei. Einige große Spieler verlassen die Bundesliga, andere hängen die Handballschuhe vollständig an den Nagel. Das geht auch an anderen Spielern in der Bundesliga nicht ganz spurlos vorbei, wie Timo Kastening verrät.

Mikkel Hansen, Nikola Karabatic, Uwe Gensheimer: Das sind nur drei Namen großer Spieler, die nach dieser Saison ihre Karriere beenden. Dazu kommen mit Spielern wie Niklas Ekberg, Steffen Weinhold und Hans Lindberg einige Handballer, die die Bundesliga verlassen werden.

» Diese Handball-Weltstars hören im Sommer auf

Für Timo Kastening ist das ein "absolut komisches Gefühl. Seitdem ich in der Liga bin, verlassen immer mehr Spieler die Liga, mit denen ich als kleiner Bursche gefühlt groß geworden bin. Das ist ein komisches Gefühl, dass so tolle Charaktere und tolle Spieler diese Liga verlassen", erzählte der deutsche Nationalspieler im Rahmen des letzten Bundesligaspiels am Dyn-Mikrofon.

"Typen, die den Sport so unglaublich bereichern"

Das letzte Heimspiel der MT Melsungen gegen den THW Kiel war die letzte Pflichtpartie für Steffen Weinhold und Niklas Ekberg nach zehn beziehungsweise zwölf Jahren im THW-Trikot.

"Wenn ich auch sehe, wer in anderen Vereinen aufhört, egal ob es ein Felix Danner ist, Uwe Gensheimer, Eki und Weinhold, also ganz egal welche Spieler. Irgendwie ein Gefühl, das ich nicht so richtig gerne mag, weil es einfach klasse Typen sind, die den Sport so unglaublich bereichern. Das tut mir so ein bisschen weh, weil das eben unseren Sport auszeichnet und wir da echte Typen verlieren", ergänzte Kastening im Dyn-Interview.