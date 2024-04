Timo Kastening: "Wir haben gefightet wie die Schweine"

Timo Kastening hat mit der MT Melsungen das Finale im DHB-Pokal erreicht. Im Kurzinterview lobte der Nationalspieler die Leistung seiner Mannschaft.

Timo, Glückwunsch zu Sieg. Was habt ihr heute gefrühstückt, dass ihr so eine Leistung abrufen konntet?

Timo Kastening: Keine Ahnung, was im Frühstück war (lacht). Wir sind einfach super happy, das Spiel gewonnen zu haben. Wir haben das ganze Spiel gefightet wie die Schweine und von Anfang an geführt. Das haben wir über das gesamte Spiel - mal mehr, mal weniger - gehalten und somit auch verdient gewonnen.

Wir haben uns super auf den Gegner vorbereitet, mit der 5:1-Abwehr begonnen, das Sieben-gegen-Sechs eingestreut und sie immer vor neue Herausforderungen gestellt. Das war mit unserem Torhüter der Schlüssel zum Sieg

Wieso ist es euch gelungen, die Führung wirklich konstant über 60 Minuten zu halten ?

Wenn du so einen Start hast, spielst du dich in einen Flow hinein, der dich über 60 Minuten stabil hält. Das ist manchmal gar nicht zu erklären. Wir bereiten uns auf jeden Gegner vor und nehmen uns immer etwas vor, aber wenn du im Spiel dann merkst, dass es einfach so gut funktioniert, strahlst du Sicherheit aus. Und wenn du dann noch Spieler hast, die auf ihrem Topniveau oder darüber performen, trägt dich das. Das hat man nicht jedes Spiel, aber wir hatten es heute zum Glück.

Im Finale geht es nun gegen den SC Magdeburg. Wie geht ihr in dieses Spiel?

Wir haben nichts mehr zu verlieren. Wir haben uns für Europa qualifiziert, was uns super happy stimmt und wir sind ins Finale eingezogen. Dementsprechend wollen wir Spaß haben, alles in die Waagschale werfen und die Magdeburger ein bisschen kitzeln. Dann gucken wir, was geht.