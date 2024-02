Timo Kastening über seine Alkohol-Fahrt und die Lehren daraus

Im Print-Magazin Bock auf Handball sprach Timo Kastening ausführlich über seinen großen Fehler, die Konsequenzen und die Lehren, die er daraus gezogen hat. "Es gab viele Menschen, die mein falsches Handeln nicht nachvollziehen konnten. Viele, die so etwas von mir nie gedacht hätten. Dieses Gefühl tat am meisten weh", so der Handball-Nationalspieler.

Timo Kastening blickte in der Ausgabe 13 von Bock auf Handball in den Spiegel. Sascha Klahn, Bock auf Handball

"Als die Polizei mich rausgewunken hatte, wusste ich gleich: Scheiße, jetzt bist Du dran", berichtet Timo Kastening, der sich noch bestens an diese Nacht erinnert. Er hat die Details vor Augen: Wie er die Kneipe mitten in Hannover verlässt. Wie er sich ohne große Zweifel an das Steuer seines Autos setzt. Wie fast unmittelbar danach ein Streifenwagen vor ihm auftaucht. Wie er kurz darauf seine Mutter anruft, um ihr zu beichten, dass er Mist gebaut hat.

Offen spricht Timo Kastening über diesen einschneidenden Vorfall in seinem Leben am 28. Januar 2022. "Ich weiß noch, als mich die Polizei angehalten hat, dass mir sowas durch den Kopf ging wie: Ja, ich war`s. Ihr habt mich. Wir brauchen gar nicht groß reden. Lasst mich pusten, nehmt mir ins Blut ab." Das tat die Polizei dann auch, das Ergebnis: 1,6 Promille. Der Führerschein war weg, eine dicke Geldstrafe kam hinzu.

"Eigentlich immer nur bergauf"

Timo Kastening sprach in Bock auf Handball offen über seinen Fehler. Sascha Klahn, Bock auf Handball

Und kurz darauf stand alles in der Bild-Zeitung. Einige, wie die Bosse der MT Melsungen, stützten ihn, viele schüttelten fassungslos den Kopf. Der Ruf von Timo Kastening stand auf dem Spiel, manche stellten sogar seine Karriere infrage. Und als wäre das nicht alles schon schlimm genug, zog er sich wenig später auch noch eine schwere Knie-Verletzung zu. Timo Kastening lag am Boden, hatte Zweifel.

"Bei mir ging es bis zu meiner Verletzung eigentlich immer nur bergauf. Egal, ob im Verein in Hannover, mit dem ich Jahr für Jahr wachsen konnte. Beim Wechsel nach Melsungen sportlich, finanziell, privat", erzählt er. "Bei mir ging die Kurve irgendwie immer nach oben, und dann ist sie irgendwann stagniert - was glaube ich, das Leben ist. Aber dann lernt man sich einfach auch nochmal neu kennen." Und dann kam der Absturz.

Lehren gezogen

Er habe daraus gelernt, sagt Timo Kastening, der vor der Alkoholfahrt und der Verletzung - wie er zu gibt - gefühlt acht, neun Monate lang unter seinen Möglichkeiten gespielt habe. "Bevor ich mich verletzt hatte, war ich unzufrieden mit mir. Während meiner Verletzung habe ich daran gezweifelt, ob ich wieder stark zurückkomme", räumt er ein.

Timo Kastening richtet den Blick nach vorne. Sascha Klahn, Bock auf Handball

"Sowohl Verletzungen als auch sportliche Misserfolge, private Fehltritte oder Fehlschläge können irgendwann auch wieder die Sinne schärfen, vor allem in einer sportlichen Karriere", erklärt Timo Kastening mit Blick darauf, wie er aus dieser schwierigen Phase Lehren für die Zukunft gezogen hat.

"Also, ich war nie die faulste Sau der Welt und habe nur noch gesoffen", blickt Timo Kastening zurück. "Das war definitiv nicht der Fall. Aber es gab Zeiten, in denen ich mich nicht im Einklang mit dem Leistungssport verhalten habe." Rückblickend würde er sich wünschen, dass er das früher kapiert und geändert hätte. "Ich würde schon sagen, dass ich das Leben sehr genossen habe."

"Dieses Gefühl tat am meisten weh"

Auf Partys würde er zwar auch heute nicht verzichten. "Man kann feiern, man soll feiern, man muss feiern, wenn man darauf Lust hat. Aber zu wissen, wann tue ich es und wo tu ich es - da sollte man sich immer genau hinterfragen", so Timo Kastening, der sich in dieser Hinsicht nun weiter als noch vor zwei Jahren sieht. Auch, weil er eben noch jedes Detail in Erinnerung hat, so schmerzhaft diese Erinnerung auch heute noch für ihn ist.

"Es gab viele Menschen, die mein falsches Handeln nicht nachvollziehen konnten. Viele, die so etwas von mir nie gedacht hätten. Dieses Gefühl tat am meisten weh", erinnert sich Timo Kastening. Genau das will er nie wieder spüren, dieses Gefühl, ihm nahe stehende Menschen bitter zu enttäuschen. Im Gegenteil, er will auf der Platte begeistern. "Wenn ich Druck hatte, dann habe ich mich meist zu Höchstleistungen pushen können. Deswegen hätte ich nichts gegen schwitzige Finger. Mit dem Rücken zur Wand bin ich vielleicht am stärksten."

