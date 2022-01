Timing, Zweikämpfe, Bierruhe: Notlösung Hincapie überzeugt zu 100 Prozent

Als sich in der Abwehrzentrale wegen des Afrika-Cup eine Lücke aufzutun schien, fand Leverkusens Coach Gerardo Seoane Piero Hincapie. Der Youngster überzeugte seither vollauf.

Als klar war, dass mit Edmond Tapsoba (Burkina Faso) und Odilon Kossounou (Elfenbeinküste) zwei Innenverteidiger wegen ihrer Teilnahme am Afrika-Cup wochenlang fehlen würden, forderten die ärgsten Skeptiker Nachverpflichtungen für diese Position, sahen Bayer Leverkusen zum Rückrundenstart dramatisch unterbesetzt in der Abwehrzentrale.

Drei Wochen später spricht davon niemand mehr. Trainer Gerardo Seoane bediente sich in seinem Kader und schloss die Lücke mit Piero Hincapie. Gerade mal 20 Jahre alt ist der Ecuadorianer, der als 18-Jähriger nach Argentinien ging, dort für CA Talleres spielte und vor dieser Saison für rund sechs Millionen Euro nach Leverkusen wechselte.

Von der Notlösung zu 100 Prozent Zweikampfquote

Zunächst kam er als Linksverteidiger zum Einsatz, überzeugte durchaus. Als Not am Mann war, rückte er ein: Dreimal agierte er zuletzt als Innenverteidiger, bestach durch eine sprichwörtliche Bierruhe, gutes Stellungsspiel und hohe Antizipationsfähigkeit. Seine Passquote von durchschnittlich 90 Prozent in den Spielen gegen Union Berlin, Mönchengladbach und den FC Augsburg spricht für seine Übersicht, gegen die Berliner betrug seine Zweikampfquote 100 Prozent. In jedem Spiel bewies Hincapie, dass er mehr ist als ein Lückenbüßer in der Zentrale, sein Größendefizit (1,84 Meter) kompensiert er dank seines ausgeprägten Timings. Von jugendlicher Unerfahrenheit keine Spur.

Feste Größe in der Nationlelf Ecuadors

Als er zur "Werkself" wechselte, hatte er bereits sein Debüt in der Nationalelf seines Landes gegeben, heute zählt er trotz seiner Jugend zum festen Inventar von "La Tri", mit der er in der WM-Qualifikation Platz drei belegt. Vier Spieltage vor Schluss weist Ecuador sechs Punkte Vorsprung auf Kolumbien aus. Klingt komfortabel, doch schon die nächste Aufgabe hat es in sich: Ecuador empfängt am Donnerstag (22 Uhr MEZ) Brasilien, Hincapié darf sich freuen auf Duelle mit Vinicius Junior (Real Madrid) - geballte Weltklasse kommt da auf den jungen Leverkusener zu.

Am 2. Februar (3 Uhr MEZ) geht es für sein Team nach Peru. Wichtig ist, den Punktvorsprung nicht allzu sehr schmelzen zu lassen, denn nur die ersten vier Plätze berechtigen direkt zur Teilnahme am WM-Turnier, Platz fünf bedeutet Play-off-Spiele.