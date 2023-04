Timberwolves und Heat sichern sich letzte Play-off-Tickets

Das Play-off-Feld in der NBA ist komplett: Die Miami Heat und die Minnesota Timberwolves haben sich im Play-in-Turnier die letzten beiden Tickets für die Postseason gesichert. Die Chicago Bulls mussten auf ihren Glücksbringer verzichten.

Die Minnesota Timberwolves und die Miami Heat haben sich die letzten beiden Plätze in den NBA-Play-offs gesichert. Die Heat setzten sich im Play-in-Duell mit den Chicago Bulls am Freitag mit 102:91 durch und treffen von Sonntag an in der ersten Runde auf die Milwaukee Bucks. Die Timberwolves dominierten die Oklahoma City Thunder vor allem in der zweiten Halbzeit und erarbeiteten sich durch das 120:95 eine Erstrundenserie gegen die Denver Nuggets. Die Bucks und die Nuggets waren in der Hauptrunde die jeweils besten Mannschaften der Eastern und Western Conference.



Bei den Heat überzeugten Jimmy Butler und Max Strus mit jeweils 31 Punkten. Bam Adebayo hatte einen schwachen Abend in der Offensive und traf nur einen von neun Wurfversuchen, hatte mit 17 Rebounds aber dennoch großen Anteil an der Play-off-Qualifikation seiner Mannschaft.

Heat-Coach Spoelstra: "Kein perfektes Team, aber ..."

Die Heat benötigten allerdings einen Kraftakt, um die Gäste aus der Windy City zu schlagen. Drei Minuten vor Schluss lag Miami noch im Hintertreffen, bevor die Hausherren einen spielentscheidenden 15:1-Lauf hinlegten. "Wir sind in diesem Jahr offensichtlich kein perfektes Team", bilanzierte Heat-Coach Erik Spoelstra, "aber ich weiß eine Sache über diese Mannschaft: In den vergangenen 48 Stunden wollte jeder in dieser Kabine unbedingt in die Play-offs, um eine Chance zu haben, um den Titel zu spielen." Allerdings geht Miami als klarer Außenseiter in die Serie gegen die Bucks um MVP-Kandidat Giannis Antetokounmpo. Der Grieche ist neben Joel Embiid und Nikola Jokic einer von drei Finalisten auf den Award, wie die NBA in der Nacht auf Samstag bekanntgab.

DeRozan-Tochter fehlt

Für Chicago ist die Saison derweil vorbei. DeMar DeRozan führte seine Farben mit 26 Punkten an, Teamkollege Zach LaVine erwischte mit 15 Zählern bei einer Wurfquote von 6/21 nicht seinen besten Tag. Keine Hilfe war dieses Mal DeRozans neun Jahre alte Tochter Diar, die beim ersten Play-in-Spiel gegen die Raptors zum Internet-Star wurde. Bei jedem Freiwurf des Gegners kreischte sie laut, Toronto traf nur 18 seiner 36 Würfe. Ob das nun am Kreischen von Diar DeRozan lag oder nicht, die Bulls-Fans feierten ihre neue "Heldin". Am Freitag blieb sie allerdings zuhause und musste in die Schule - auch das Angebot einer US-amerikanischen Fluglinie, sie nach Miami einzufliegen, half nicht, um die Eltern umzustimmen.

Timberwolves ohne Probleme gegen Oklahoma City

Bei Minnesota durfte Rudy Gobert nach seiner Sperre wieder mitspielen und steuerte 21 Zähler und 10 Rebounds bei. Bester Spieler für die Timberwolves war wie schon bei der Niederlage gegen die Los Angeles Lakers drei Tage zuvor Karl-Anthony Towns, der auf 28 Punkte kam und zudem 11 Rebounds sammelte. Ebenfalls ein Double Double verbuchte Anthony Edwards mit 19 Punkten und 10 Rebounds.

Die Thunder hatten dem wenig entgegenzusetzen. Bereits im dritten Viertel setzte sich Minnesota bis auf 17 Punkte ab, anschließend war der Sieg nicht mehr in Gefahr. Das junge Team aus Oklahoma City um All-Star Shai Gilgeous-Alexander (22 Punkte) darf die Saison dennoch als Erfolg verbuchen, mit den Thunder wird auch in der kommenden Saison im Kampf um die Play-offs zu rechnen sein.