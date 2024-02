Tim Kneule hängt Handball-Schuhe an den Nagel

Tim Kneule, der Kapitän von Frisch Auf Göppingen, hat jetzt bekannt gegeben, dass er seine Karriere als Profi-Handballer nach Abschluss dieser Saison beenden wird.

Für den gebürtigen Reutlinger Tim Kneule schließt sich der Kreis, den er mit seinem Wechsel in die damalige Frisch Auf-Mannschaft im Jahr 2006 betreten hatte.

Der inzwischen 37-jährige Rückraumspieler ist einer der wenigen, sogenannten "One-Club-Player": Ein Spieler, der alle (Bundesliga-) Spiele bei nur einem Klub absolviert hat. Im Fall von Kneule waren das mit dann über 500 Spielen (über 1.000 Tore) eine sehr beachtliche Anzahl.

Kneule: "Ein Privileg"

„Ich sehe es als Privileg an, dass ich die Entscheidung über mein Karriereende selbst fällen kann, denn es ist eigentlich der Wunsch eines jeden Leistungssportlers, diesen Schritt zu machen, solange man noch konkurrenzfähig ist", so Tim Kneule.

"Bei mir war es ein längerer Denkprozess, aber jetzt überwiegt bei meiner inneren Stimme das Bedürfnis zum Wandel. Der Fokus verschiebt sich in Richtung Familie und mein Studienabschluss steht unmittelbar bevor. Ich liebe den Handballsport und will die Zeit nicht missen, aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt", sagt Kneule.

Göppingens Geschäftsführer Gerd Hofele: "Mit Tim Kneule beendet ein Spieler seine Karriere bei Frisch Auf, der sich in all den 18 Jahren durch ein Höchstmaß an Leistungsmotivation und Einsatzbereitschaft sowohl im Training als auch im Wettkampf ausgezeichnet hat."

Hofele: "Stets verlässlicher Baustein"

Hofele beschreibt Kneule darüber hinaus als "torgefährlichen Spielgestalter und zentralen Stabilisator in der Abwehr." Der Geschäftsführer nennt ihn einen "stets verlässlichen Baustein".

"Mit Tim Kneule beendet ein absolutes Frisch Auf-Urgestein nach 18 Jahren im FAG-Trikot seine Karriere", so der langjährige Mitspieler und heutige Sportliche Leiter, Christian Schöne.

Schöne betont: "Allein die Tatsache, dass er seine ganze Karriere in unserem Verein verbracht hat, ist außergewöhnlich und etwas sehr Besonderes, für ihn wie für uns."

Vier Europapokal-Titel mit Göppingen

Bei seinem Stammverein TV Neuhausen/Erms gehörte Kneule in der Jugend zu den Besten und war dann am Aufstieg des Vereins bis in die 2. Bundesliga beteiligt.

Tim Kneule gewann mit Frisch Auf Göppingen viermal den Europapokal: In den Jahren 2011 und 2012 unter Trainer Velimir Petkovic sowie 2016 und 2017 unter Trainer Magnus Andersson.

Im Jahr 2006 gewann die deutsche Junioren-Nationalmannschaft mit ihm als Spielmacher den Europameister-Titel. In 30 A-Länderspielen erzielte er später 44 Treffer.