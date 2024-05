Tim Hornke: "Habe noch überhaupt keine Pläne für den Sommer"

Tim Hornke ist zurück in der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Der Rechtsaußen des SC Magdeburg über sein Comeback, die Lehrgangswoche und seine Sommerplanung:

Bei der 28:34-Pleite der deutschen Handballer gegen Schweden hat Rechtsaußen Tim Hornke sein erstes Länderspiel seit fünf Jahren bestritten. Gegen den EM-Dritten erzielte er ein Tor, vergab aber auch einen Siebenmeter.

"Ich hab mich natürlich gefreut, dass ich nach der Zeit wieder dabei bin. Den Spielverlauf hatte ich mir natürlich ein bisschen anders gewünscht", gab der Magdeburger nach seinem ersten DHB-Einsatz seit der 27:29-Niederlage gegen die Schweiz im März 2019 zu.

"Ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit zu viele Fehler vorne gemacht und zu viele Bälle verworfen haben, wodurch Schweden viel zu leichte Tore im Gegenstoß machen konnte. Das war genau das, was wir eigentlich vermeiden wollten. In der zweiten Halbzeit haben wir das ein bisschen besser gemacht, aber es ist natürlich schwer gegen so eine Mannschaft acht Tore Rückstand aufzuholen", so Tim Hornke.

Schafft es Hornke zu Olympia?

Dennoch bewertete Hornke die Lehrgangswoche positiv: "Es hat Spaß gemacht. Es ist eine sehr nette, sympathische Mannschaft, mit denen es einfach Spaß gemacht hat, zusammenzuarbeiten. Auch außerhalb des Trainings war es eine echt nette Woche. Wir haben jetzt zum Saisonende was die Belastung angeht, nicht so viel gemacht, was zum Saisonzeitpunkt "passt". Alles in allem war es eine Woche, die mir sehr viel Spaß gemacht hat."

Der 33-Jährige möchte noch auf den Olympia-Zug aufspringen. Zeit hätte er jedenfalls. "Noch habe ich überhaupt keine Pläne für den Sommer, da ich erstmal abwarten muss, wie die Entscheidung und der Kader aussieht." Die Chancen für Außen, es zu den Olympischen Spielen zu schaffen, sind tendenziell nochmal geringer als bei einer WM oder EM, da die Nationaltrainer nur 14 Spieler nominieren dürfen. Gut denkbar, dass Alfred Gislason deshalb nur einen Rechtsaußen oder nur einen Linksaußen mitnimmt - oder vielleicht sogar jeweils nur einen? Der Konkurrenzkampf um einen Kaderplatz ist also sehr groß.

