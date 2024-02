Tim Grüner: "Ich hatte nicht einmal eine Wechselunterhose"

Am Freitag Abend noch mit dem VfL Potsdam im Aufstiegsrennen der 2. Liga im Einsatz und 24 Stunden später dann bereits bei HBW Balingen-Weilstetten in der 1. Liga der Siegtorschütze: Tim Grüner sprach mit handball-world über sein turbulentes Wochenende.

Am Wochenende ging es für Tim Grüner plötzlich ganz schnell: Am Freitagabend warf der 20-jährige Linksaußen beim 25:21-Sieg des VfL Potsdam beim TuSEM Essen noch seine letzten Tore für den aktuellen Spitzenreiter der 2. Handball-Bundesliga. Keine 24 Stunden später avancierte der gebürtige Berliner für Handball-Erstligist HBW Balingen-Weilstetten im Derby gegen FrischAuf! Göppingen zum Matchwinner.

Zur Vorbereitung auf sein Debüt in der "stärksten Liga der Welt" blieben Tim Grüner dabei gerade mal eine dreistündige Zugfahrt sowie eine kurze Autofahrt mit dem Co-Trainer vom Bahnhof direkt in die Arena. handball-world hat mit Tim Grüner über seinen Blitztransfer und seinen Traumeinstand in der 1. Bundesliga gesprochen.

Tim Grüner im Interview

Tim, hinter Dir liegt ein turbulentes Wochenende. Wie hast Du Deinen Blitzwechsel aus Potsdam und den Einstand in Balingen erlebt?

Tim Grüner: Das war alles sehr aufregend, alles neu. Aber die Balinger haben mich sehr herzlich empfangen und versucht, mir den Einstand so einfach wie möglich zu gestalten. Ich glaube, das hat ganz gut geklappt - auch ohne nur ein einziges Mal miteinander trainiert zu haben…

Ausgerechnet Du durftest die Verantwortung beim letzten, entscheidenden Wurf übernehmen.

Tim Grüner: Darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ich wollte das Spiel einfach nur gewinnen und auch diesen Ball reinwerfen.

Blieb vor Deiner ersten Einwechslung überhaupt Zeit, sich vorzubereiten und sich beispielsweise mit den Taktiken des HBW vertraut zu machen?

Tim Grüner: Auf der rund dreistündigen Zugfahrt von Düsseldorf nach Stuttgart habe ich mir das Balinger Playbook im Schnellverfahren reingezogen und ein paar Videozusammenschnitte des Gegners angeguckt.

Vor dem Spiel konnte ich mich noch etwas länger mit dem Trainer unterhalten. Zuvor hatte mich der Co-Trainer vom Bahnhof abgeholt. Da habe ich auch schon einige Fragen zu spielerischen Sachen gestellt. Und unmittelbar vor dem Spiel hat mir Patrick Volz, einer der verletzten Außenspieler, noch ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben.

Familie bringt Wechselklamotten mit

Hattest Du denn überhaupt genügend Klamotten dabei? Schließlich sollst Du ja jetzt länger bleiben…

Tim Grüner: Meine Eltern, mein Bruder und auch meine Freundin sind extra für das Spiel nach Balingen gekommen. Sie haben mir erste Klamotten mitgebracht, damit ich zumindest eine Wechselunterhose nach dem Spiel hatte, denn die hatte ich vorher tatsächlich nicht. Eigentlich ging ich ja auch davon aus, um die Zeit längst wieder daheim zu sein.

Dein Leben wurde innerhalb von wenigen Stunden auf den Kopf gestellt. Bleibt jetzt überhaupt noch Zeit, Dich in Ruhe neu zu sortieren?

Tim Grüner: Ich werde zunächst einmal bis zum Saisonende in Balingen bleiben, am Wochenende aber hoffentlich noch einmal die Gelegenheit haben, nach Hause zu fahren, um weitere Sachen zu holen. Und dann werde ich vermutlich in den kommenden Tagen in eine eigene Wohnung ziehen. Zurzeit wohne ich noch im Hotel.

"Das ist ein Riesenschritt"

Abgesehen von den persönlichen Umständen - wie groß ist der sportliche Schritt von einem der Topclubs der zweiten Liga und zum Schlusslicht in der ersten Liga?

Tim Grüner: Das ist ein Riesenschritt, was ich bisher erlebt habe. Aber ich glaube, ich werde es erst so richtig einschätzen können, wenn ich die nächsten Spiele gemacht habe und vor allem auch mal mit der Mannschaft trainiert habe - die erste gemeinsame steht nach unserem freien Tag noch aus.

Wie hast Du von Deinem Wechsel erfahren?

Tim Grüner: Schon auf der Bahnfahrt mit dem VfL Potsdam zu unserem Auswärtsspiel in Essen rief mich unser Trainer Bob Hanning an und erklärte mir vom Balinger Bedarf an einem neuen Außenspieler, nachdem sich dort auch der zweite Mann verletzt hatte, und dass sie sich am Folgetag entscheiden wollten. Am nächsten Morgen vor unserem Spiel gegen Essen habe ich dann erfahren, dass ich am nächsten Tag dann in der Bundesliga für Balingen gegen Göppingen spielen soll.

"Fast gar nicht geschlafen"

Wie hast Du darauf reagiert?

Tim Grüner: Ich konnte ich nicht so ganz fassen, war in der Folge sehr nervös, habe die ganze Nacht fast gar nicht geschlafen. Aber gleichzeitig war ich auch unfassbar dankbar, dass mir diese Chance sowohl von Balingen als auch von Bob und dem VfL Potsdam geboten wird.

Blieb die Zeit, Dich anständig von Deinen Jungs zu verabschieden?

Tim Grüner: Der Abschied fiel leider sehr kurz aus, aber war auf jeden Fall sehr emotional, denn mit vielen von den Jungs habe ich über mehrere Jahre, teilweise bis zu sechs oder sieben, zusammengespielt. Da sind natürlich auch Freundschaften entstanden. Diese Jungs jetzt vorerst nicht mehr zu sehen, ist natürlich hart.

Zukunft "ist offen"

Kehrst Du im Sommer zurück nach Potsdam?

Tim Grüner: Meine Zukunft ist nach dieser Saison offen. Aber ich werde auf jeden Fall nicht nach Potsdam zurückkehren, dieses Gespräch hatten wir schon vorher geführt. Wie es in der nächsten Saison weitergeht, wird sich erst in den kommenden Wochen und Monaten entscheiden.

Vorausgesetzt, Du bleibst in Balingen - wirst Du die Potsdamer Jungs dann in der kommenden Saison wiedersehen?

Tim Grüner: Na, ich hoffe ja! Ich gehe fest davon aus, dass Potsdam in die erste Liga aufsteigen wird, da sie spielerisch und taktisch ausgerichtet die beste Mannschaft in der zweiten Liga sind. Und ich werde auf jeden Fall auch meiner Aufgabe nachgehen und alles daran setzen, hier gemeinsam mit dem HBW den Abstieg zu vermeiden!

Ist es für den Kopf eine andere Sache, wenn man vorher noch um den Aufstieg kämpft und jetzt plötzlich gegen den Abstieg?

Tim Grüner: Ja, auf jeden Fall! Vor allem, weil im Abstiegskampf deutlich mehr Kampf und Willenskraft gefordert ist. Wenn Du Dich im Aufstiegskampf irgendwann in einen Flow aus Siegen gespielt hast, dann fällt dadurch automatisch vieles einfacher. Ich hoffe, wir können in Balingen auch noch ein paar weitere Siege einfahren.