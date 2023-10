Tillmann wird Schalkes neuer Vorstandsvorsitzender

Zum 1. Januar 2024 wird Matthias Tillmann neuer Vorstandsvorsitzender des FC Schalke 04.

Beim FC Schalke 04 geht es Schlag auf Schlag. Nach dem neuen Coach Karel Geraerts gibt es die nächste wichtige Personalentscheidung. Wie der Traditionsklub am heutigen Dienstag mitteilte, wird Matthias Tillmann im neuen Jahr Vorstandsvorsitzender der Knappen und auch Sprecher des Vorstands.

Der 39-Jährige trägt ab diesem Zeitpunkt die strategische Gesamtverantwortung innerhalb des Gremiums. Er ist für die Ressorts Vertrieb, Marketing, Kommunikation, Digitales, Fans und Nachhaltigkeit sowie Veranstaltungen und Sicherheit zuständig, ist in einer Mitteilung des FC Schalke 04 zu lesen.

"Wir sind sehr froh, dass wir Matthias Tillmann für den FC Schalke 04 gewinnen konnten. Dies erfolgte im Rahmen eines Suchprozesses, den wir mit externer Unterstützung zügig und mit einem sehr guten Ergebnis für Schalke 04 abgeschlossen haben", erklärt Axel Hefer, Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Fünf wesentliche Kriterien

"Die Kandidaten wurden von der Findungskommission anhand der folgenden fünf wesentlichen Kriterien bewertet: Führungserfahrung in großen, modernen Unternehmen, Kommunikationsstärke, Erfahrung im Sportsponsoring, einen Bezug zum Fußball und unserem Verein sowie Führungs- und Umsetzungsstärke. Matthias hat uns in allen Bereichen vollends überzeugt."

Tillmann war zuletzt als Vorstand bei Trivago tätig und führte das Unternehmen gemeinsam mit Axel Hefer durch die Corona-Pandemie. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler verantwortete unter anderem die Bereiche Finanzen und Marketing. Vor seiner Zeit bei Trivago war Tillmann unter anderem als Investmentbanker für die Deutsche Bank tätig.

"Wir sind der Überzeugung, dass wir für die weitere Entwicklung des Vereins jemanden an der Spitze brauchen, der über einen großen und ressortübergreifenden Erfahrungsschatz verfügt. Genau das trifft auf Matthias zu: Er hat nicht nur tiefgehende Kenntnisse in den Bereichen Finanzen, Strategie und Marketing, sondern hat darüber hinaus internationale Sponsoringbudgets im zweistelligen Millionenbereich verantwortet", so Hefer.

Tillmann ist bereits seit 1995 Mitglied bei den Königsblauen. "Ich danke dem Aufsichtsrat für das in mich gesetzte Vertrauen. Der FC Schalke 04 ist in einer sehr herausfordernden Zeit, in der zentrale Entscheidungen - sportlich wie wirtschaftlich - anstehen und getroffen werden müssen. Deshalb habe ich mir eine Agenda für die ersten 90 Tage gesetzt", erklärt Tillmann.

"Mittelfristig zurück in die Bundesliga"

Diese umfasst drei Bereiche - den Sport, das Sponsoring und die Zusammenarbeit auf der Geschäftsstelle. "Der Sport ist unser Kerngeschäft, dort gilt es, wichtige Entscheidungen zu treffen und auch Bestehendes zu hinterfragen. Ich freue mich dabei sehr auf die Analyse und Impulse unseres neuen Chef-Trainers Karel Geraerts."

Smolders wird Co-Trainer

Angesprochener Geraerts hat auch einen neuen Mann an seiner Seite: Einen Tag nach der Vorstellung des neuen Chefcoaches präsentierte der FC Schalke auch einen neuen Co-Trainer: Tim Smolders wird Geraerts künftig zur Seite stehen. Die beiden Belgier arbeiteten zuletzt bereits bei Royale Union Saint-Gilloise erfolgreich zusammen.

"Klar ist, dass unser Blick nach vorne gehen muss, um Schalke 04 mittelfristig zurück in die Bundesliga zu führen. Denn das bleibt unser Ziel", sagt Tillmann.