Tillmann: "Klare Entscheidungen bringen Erfolg"

Über Jahre wurden bei Schalke 04 Entscheidungen hin und wieder zu halbherzig getroffen, unter der neuen Führung herrscht nun ein ganz anderer Wind. Im kicker-Interview verteidigt Vorstandsboss Matthias Tillmann die konsequent-kompromisslose Linie in Personalfragen.

Schalke 04 hat schwere Zeiten hinter sich. Vorstandsboss Matthias Tillmann skizziert sie im kicker-Interview (Montagsausgabe) deutlich: "In den vergangenen vier Jahren war keine positive Entwicklung zu erkennen. Die sportliche Entwicklung war volatil mit einem negativen Trend, Kaderwert wurde nicht nennenswert aufgebaut, durch den Abstieg 2023 war es zudem nicht möglich, sich in den bestehenden Strukturen zu sanieren." Mehr noch: "Auch was aus der Knappenschmiede herausgekommen ist, war deutlich zu wenig in Relation dazu, was der Verein dort investiert."

Minutiöse Vorbereitung des Radikalschlags

Für den Vorstandsvorsitzenden, seit Januar offiziell im Amt, und seine Führungscrew "war also klar, dass wir etwas ändern mussten". Der 40-Jährige gibt angesichts der radikalen Rauswurf-Welle unmittelbar nach Saisonende zu: "Jetzt kam viel auf einmal zusammen, und das innerhalb eines kurzen Zeitraums, was dann wie ein Radikalschlag wirkt." Alles sei aber minutiös vorbereitet gewesen: "Wir haben uns auch von verdienten Mitarbeitern getrennt, die künftig nicht mehr dabei sind. Diese schweren Entscheidungen haben wir gut analysiert und durchdacht. Wir sehen, dass wir uns strukturell anders aufstellen und die Gesamtdynamik ändern müssen."

Dass in einigen Fällen das Tischtuch zerschnitten zu sein scheint, bedauert Tillmann. "Wir mussten Gespräche führen, die total schwierig waren und die große Enttäuschung hervorgerufen haben." Er räumt ein: "Wir hätten an der einen oder anderen Stelle die Dinge besser machen können, das haben wir intern auch besprochen und das kann ich ohne Umschweife so zugeben."

Es droht ein Rechtsstreit

Tillmann betont: "Wir wollen mit den Menschen im Guten auseinandergehen." Er weiß allerdings auch, dass der eine oder andere Rechtsstreit droht. "Wenn man einen Umbruch so konsequent umsetzt, kann es immer sein, dass man sich juristisch einigen muss - wenn das so kommt, sind wir als Verein darauf vorbereitet und müssen diesen Weg gehen. Unser Wunsch ist aber ganz klar, uns mit allen im Guten zu einigen."

Tillmann verteidigt die Konsequenz, mit der Schalke die Dinge anpackt. "Wichtig ist, dass wir offen und transparent mit allen umgehen. Kurzfristig kann das unangenehm und schmerzhaft sein, so wie wir es ja gerade auch erlebt haben, aber auf Strecke bringen klare Entscheidungen Erfolg. Daran glauben wir."

Mit Blick auf den eingangs beschriebenen Misserfolg der vergangenen Jahre gibt es einen kleinen Seitenhieb gegen frühere Verantwortliche: "Vielleicht hat man an der einen oder anderen Stelle in der Vergangenheit unangenehme Entscheidungen nicht getroffen, was dann über die Zeit dazu beigetragen hat, dass sich Schalke 04 jetzt in der Situation befindet, in der wir sind."

Ben Mangas "eigene Philosophie"

Gleichzeitig begründet Tillmann frühere Entschlüsse, die nun wieder revidiert werden. "Die Entscheidungen wurden einst unter Berücksichtigung anderer Konzepte, Ausrichtungen und Strategien getroffen, von daher will ich nicht von einem Fehler-Eingeständnis sprechen." Der neue Planungsdirektor Ben Manga "bringt eine eigene Philosophie mit, die nicht unbedingt deckungsgleich mit dem vorherigen Weg des Klubs ist. Zu einem konsequenten Weg gehört für mich, dass man unabhängig davon Entscheidungen trifft, wann vorherige Entscheidungen getroffen wurden".

Wie Matthias Tillmann Schalkes Zukunft plant, erklärt er im kicker-Interview (Montagsausgabe, hier auch als eMagazine.).