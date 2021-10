Tillman: "Ich muss noch mehr aus mir rausgehen"

Ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss ist die Welt für Malik Tillman wieder in Ordnung. Nach seinem starken Debüt in der deutschen U 21 hofft der gebürtige Nürnberger nun auch auf Spielzeit in München.

Ein Kreuzbandriss hat schon so manches aufstrebende Talent nachhaltig zurückgeworfen. Nicht so Malik Tillman. Ein gutes Jahr nach seinem im Drittligaspiel der kleinen Bayern gegen Dresden (3:0) erlittenen Kreuzbandriss feierte der gebürtige Nürnberger, der erst kürzlich seinen ersten Profivertrag unterzeichnet und sich bis 2024 an den FC Bayern gebunden hat, am Donnerstag in Paderborn ein vielbeachtetes Debüt in der deutschen U-21-Nationalmannschaft.

"Das ist sicher der Traum eines jeden jungen Spielers, aber das an sich heißt noch nichts", weiß der jüngere Bruder des Fürther Profis Timothy Tillman: "Ich muss noch viel an mir arbeiten." Das sagt ihm auch Herrmann Gerland, der seinen Weg schon länger begleitet - erst in München und nun als Co-Trainer der U 21. "Er unterstützt mich schon lange und versucht, das Beste aus mir herauszuholen, weil ich viel Potenzial habe." Durchaus auch mal strenger. "Unser Verhältnis hatte schon Aufs und Abs", verrät Tillman vielsagend.

Nächster Schritt beim FC Bayern soll folgen

Irgendwann demnächst soll auch beim FC Bayern der nächste Schritt folgen. Bereits unter Hansi Flick hatte Tillman schon mal zum Münchner Spieltagskader gezählt, auch unter Julian Nagelsmann schaffte er es nun gegen Köln und in Leipzig ins Aufgebot, ein Einsatz blieb ihm aber verwehrt. Dazu müsse er noch entschlossener, emotionaler, eigenwilliger zu Werke gehen, rät ihm nicht nur der Bayerntrainer. "Ich bin ein eher ruhiger Spieler", charakterisiert sich der zurückhaltende junge Mann selbst, "ich muss mehr aus mir rausgehen auf dem Platz, das versuche ich umzusetzen."

Beim 3:2 gegen Israel ist ihm das jedenfalls gut gelungen. Tillmann zog dominant die Fäden, schoss gleich sein erstes Tor, scheiterte später an der Querlatte und legte auch noch per Kopf den Siegtreffer von Jonathan Burkardt auf. Auch gegen den Ball rackerte er fleißig und holte sich bei einer rustikalen Grätsche eine Verwarnung ab.

Einst in der U 15 war der Deutsch-Amerikaner noch für die USA am Ball, "aber ich bin in Deutschland aufgewachsen und empfinde es als besondere Ehre, den Adler auf der Brust zu tragen". Und er hofft auf weitere Einsätze in der DFB-Elf. Für das kommende Spiel in Ungarn am Dienstag (17:30 Uhr) verspricht er. "Ich werde im Training alles dafür tun, wieder in der Startelf zu stehen". Und im Klub? Da fiebert er seinem Bundesligadebüt für die Bayern entgegen. "Ich warte auf meine Chance und werde versuchen, sie dann zu nutzen."