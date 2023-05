Tillman: "Es liegt an den Rangers, an Bayern und mir"

Bayern-Leihgabe Malik Tillman ist Schottlands bester Jungprofi. Nun sprach er über seine Zukunft - und die Rolle, die die Glasgow Rangers und der FC Bayern dabei spielen.

Er blühte in Glasgow auf: Malik Tillman. IMAGO/PA Images

Im zarten Alter von 13 Jahren wechselte Malik Tillman zum FC Bayern und durchlief dort anschließend sämtliche Nachwuchsstationen, 2020/21 kam er dann auch zu sieben Einsätzen bei den Profis. Eine echte Perspektive hatte der Mittelfeldmann aber nicht, weshalb er sich auf ein Leihgeschäft einließ. Sein Weg führte ihn nach Schottland zu den Glasgow Rangers - dort ging es dann steil bergauf.

Der 20-Jährige mauserte sich im Ibrox auf Anhieb zum Stammspieler, bringt es in der laufenden Saison auf 42 Pflichtspiele und zwölf Tore - und trug so maßgeblich dazu bei, dass die Rangers die Runde als Tabellenzweiter beenden werden und damit an der Qualifikation zur Champions League teilnehmen dürfen.

Gerade unter Trainer Michael Beale blühte Tillmann als Achter im rechten Mittelfeld auf, musste zuletzt aber wegen einer Oberschenkelverletzung pausieren. Nichtsdestotrotz erhielt er nun für seine Leistungen eine individuelle Auszeichnung: Er wurde vom schottischen Verband (Scottish FA) zum besten Jungprofi der Saison gewählt.

Wir werden sehen, was im Sommer passieren wird. Mailk Tillman über seine Zukunft

Die Leihe hat sich für Tillman, der auf Nationalmannschaftsebene in der Jugend für Deutschland und im Seniorenbereich für die USA spielte, bezahlt gemacht. Das stand für ihn aber schon länger fest, wie er auch Mitte Februar in einem Interview mit dem kicker bestätigte: "Ich bin hergekommen, um auf höchstmöglichem Niveau zu spielen und so viele Minuten wie möglich zu sammeln. Das klappte ganz gut, deswegen würde ich schon sagen, dass es ein guter Schritt war.

Wie es in Zukunft mit dem Talent weitergeht ist unklar. Fakt ist: Die Rangers besitzen eine Kaufoption, die sie ziehen könnten - allerdings steht der schottische Traditionsklub vor einem personellen Umbruch, muss damit jedes Pfund umdrehen und könnte davor zurückschrecken, die kolportierten fünf Millionen Ablöse zahlen zu wollen.

Wenn es nach Tillman geht, ist das letzte Wort aber noch nicht gesprochen. "Ich hatte eine tolle Zeit hier, aber es könnte nicht das Ende sein", sagte er unlängst bei "Sky Sports" und ergänzte: "Wir werden sehen, was im Sommer passieren wird. Die Chancen stehen 50:50, es liegt an den Rangers, an Bayern und mir - alles ist möglich."

Der Mittelfeldmann kündigte aber auch an, sowohl mit mit Rangers-Coach Beale als auch mit den Bayern reden zu wollen, wohl auch um seine sportlichen Perspektiven abzuklopfen. "Dann werde ich entscheiden."